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"Треба радіти життю": чи святкуватимуть одесити день закоханих

14 лютого 2023 11:20
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук
В родині або з собакою: як одесити відзначатимуть день закоханих.
Війна внесла свої корективи у святкування
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук

Традиційний день святого Валентина не проходив без букетів та подарунків. Святкові вітрини, акції та розпродажі — начебто все як завжди, ось тільки ажіотажу немає.

Чи святкуватимуть день закоханих одесити і що даруватимуть своїм половинкам, дізнавалися журналісти Новини.LIVE.    

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"Це звичайний день"

Святковий настрій дня всіх закоханих розділяють не всі одесити. До прикладу, Сергій запевняє, що для нього це звичайний день року й зраджувати щоденним ритуалам не планує. 

"Не буду, ніяк. Вдома буду, напевно, ввечері. Бо це звичайний день. Та й нема настрою для свята. Будь-якого. З собакою погуляю. Зранку зарядитись і працювати", — розповів чоловік.

Одеситка Ніна також спершу відмовилася від ідеї відзначати день святого Валентина. Проте швидко думку змінила і навіть порадила, які можна подарунки підібрати. 

"Мені 73 роки, я б із задоволенням, але вже, мабуть, не буду. У мене чоловіку 82, може, буду відзначати з ним. Знаєте, це таке складне поняття, бо, може, комусь на хліб не вистачає. Треба щось індивідуально вибирати. Когось треба зігріти гарячим чаєм, а комусь подарувати хороший парфум або любов", — додала одеситка Ніна. 

"Вільна, як Україна"

Основна причина у тих, кого свято пройде стороною, банальна — немає другої половинки. Тож зайвий раз нагадувати собі про це не надто й хочеться. Але дівчата не впадають у відчай.  

"По-перше, я не маю другої половинки. По-друге, у мене зал. Я не буду відзначати. Це для мене звичайний день. Не знаю, можна піти кудись, відпочити, просто поспілкуватись. Тому що зараз це  найважливіше. Так мало днів, всі постійно в турботах. Немає часу, щоб просто поговорити, попити чаю чи кави", — розповіла Вікторія.

"На роботі планую провести цей день, без святкування. Попри те, що в країні війна, гадаю, любов та позитивні емоції роблять нас щасливими. Проте я вільна, як Україна", — з посмішкою каже черкащанка Ангеліна.  

"Треба жити далі"

Більшість одеситів та гостей міста все ж заряджені позитивом в очікуванні свята, радять, що можна подарувати коханим. А дехто вже зробив собі подарунок. 

"Ми з Дніпропетровської області приїхали погуляти, відпочити і з робочих питань. Проведемо ті дні, що у відпустці. Треба відволікатись, до того ж у нас дитина. Вона не повинна всього цього бачити. Намагаємося міняти обстановку", — поділився дніпрянин Руслан.

"Обов’язково. Бо ми всі закохані, без кохання жити неможливо, кохання  це все! Я хотіла подарувати своїй доньці собаку коргі. Вона дуже хоче цю породу, але поки що не можу. Тому я подарую їй надію на те, що в неї буде песик. Все треба, що несе нам позитив, радість, це треба впускати в наше життя, звичайно", — розповіла черкащанка Наталя.   

Такої ж думки одеситка Василіса, яка бігає по магазинах в пошуку потрібного презенту. Дівчина запевняє, що головне в цей день — емоції.

 

"Я вважаю, що це ще один привід порадувати свою половинку, тому так, я буду святкувати. Якщо це чоловіку, то це поїздка Україною, бо за кордон виїжджати не можна.  А для дівчат там цілий список, починаючи з квітів, закінчуючи прикрасами, технікою. Ми все одно повинні жити, незважаючи ні на що.  Якщо ми не робитимемо себе щасливими, ми не матимемо майбутнього. Це дає нам сил", — розповіла Василіса. 

Ну, а головний висновок — це любити своїх рідних та близьких, робити їм подарунки незалежно, є свято чи ні. Адже зараз як ніколи всім потрібна увага.

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