Погода в Одесі та області сьогодні, 28 березня

Люди гуляют в городе. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе сегодня, 28 марта, станет теплее, чем вчера. Наконец-то не будет дождя, в области обещают даже преимущественно солнечную погоду. Температура воздуха прогреется до +11°С днем и +5°С ночью, температура морской воды будет +6...+7°С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Температура ночью +4...+6°С, днем +10...+12°С.

Восход: 28 марта солнце взошло в 05:44.

Заход: 28 марта солнце зайдет в 18:21.

Продолжительность светового дня: 12 часов и 37 минут .

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Преимущественно солнечно.

Без существенных осадков.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью +2...+7°C, днем +15...+20°C.

На дорогах области видимость до 2 км.

Подробный прогноз в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 28 марта

Погода в Украине в четверг, 28 марта, обещает быть теплой. Средняя температура воздуха 28 марта будет колебаться от +12 до +18 °C. Теплее всего будет в Крыму, там ожидается от +20 до +22 °C.



Сегодня не следует ожидать осадков, они маловероятны во всех областях, кроме Запада. В этой части страны атмосферный фронт обусловит дожди. Однако преобладает сильный юго-восточный ветер. Кое-где порывы будут штормовыми со скоростью до 15-22 м/с. В то же время, на востоке предполагается умеренный ветер.