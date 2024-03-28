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Надо выйти на прогулку — синоптики порадовали прогнозом погоды в Одессе на сегодня

28 марта 2024 06:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Одесі та області сьогодні, 28 березня
Люди гуляют в городе. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе сегодня, 28 марта, станет теплее, чем вчера. Наконец-то не будет дождя, в области обещают даже преимущественно солнечную погоду. Температура воздуха прогреется до +11°С днем и +5°С ночью, температура морской воды будет +6...+7°С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Температура ночью +4...+6°С, днем +10...+12°С.

Восход: 28 марта солнце взошло в 05:44.
Заход: 28 марта солнце зайдет в 18:21.
Продолжительность светового дня: 12 часов и 37 минут .

Надо выйти на прогулку — синоптики порадовали прогнозом погоды в Одессе на сегодня - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

  • Преимущественно солнечно.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.
  • Температура ночью +2...+7°C, днем +15...+20°C.
  • На дорогах области видимость до 2 км.
Надо выйти на прогулку — синоптики порадовали прогнозом погоды в Одессе на сегодня - фото 2
Подробный прогноз в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 28 марта

Погода в Украине в четверг, 28 марта, обещает быть теплой. Средняя температура воздуха 28 марта будет колебаться от +12 до +18 °C. Теплее всего будет в Крыму, там ожидается от +20 до +22 °C.

Сегодня не следует ожидать осадков, они маловероятны во всех областях, кроме Запада. В этой части страны атмосферный фронт обусловит дожди. Однако преобладает сильный юго-восточный ветер. Кое-где порывы будут штормовыми со скоростью до 15-22 м/с. В то же время, на востоке предполагается умеренный ветер.

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