Погода в Одесі та області сьогодні, 28 березня

Надо выйти на прогулку — синоптики порадовали прогнозом погоды в Одессе на сегодня
Погода в Одессе сегодня, 28 марта, станет теплее, чем вчера. Наконец-то не будет дождя, в области обещают даже преимущественно солнечную погоду. Температура воздуха прогреется до +11°С днем и +5°С ночью, температура морской воды будет +6...+7°С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Температура ночью +4...+6°С, днем +10...+12°С.
Восход: 28 марта солнце взошло в 05:44.
Заход: 28 марта солнце зайдет в 18:21.
Продолжительность светового дня: 12 часов и 37 минут .
Погода в Одесской области
- Преимущественно солнечно.
- Без существенных осадков.
- Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.
- Температура ночью +2...+7°C, днем +15...+20°C.
- На дорогах области видимость до 2 км.
Погода в Украине 28 марта
Погода в Украине в четверг, 28 марта, обещает быть теплой. Средняя температура воздуха 28 марта будет колебаться от +12 до +18 °C. Теплее всего будет в Крыму, там ожидается от +20 до +22 °C.
Сегодня не следует ожидать осадков, они маловероятны во всех областях, кроме Запада. В этой части страны атмосферный фронт обусловит дожди. Однако преобладает сильный юго-восточный ветер. Кое-где порывы будут штормовыми со скоростью до 15-22 м/с. В то же время, на востоке предполагается умеренный ветер.
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