Погода в Одесі та області сьогодні, 28 березня

Люди гуляють у місті. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі сьогодні, 28 березня, стане теплішою, ніж учора. Нарешті не буде дощити, в області обіцяють навіть переважно сонячну погоду. Температура повітря прогріється до +11 °С вдень і +5 °С вночі, температура морської води становитиме +6...+7°С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Мінлива хмарність.

Без опадів.

Температура вночі +4...+6 °С, вдень +10...+12 °С.

Схід сонця: 28 березня сонце зійшло о 05:44.

Захід сонця: 28 березня сонце зайде о 18:21.

Тривалість світлового дня: 12 годин і 37 хвилини.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Переважно сонячно.

Без істотних опадів.

Вітер південно-східний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі +2...+7 °C, вдень +15...+20 °C.

На автошляхах області видимість до 2 км.

Детальний прогноз в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 28 березня

Погода в Україні у четвер, 28 березня, обіцяє бути теплою.Середня температура повітря 28 березня коливатиметься від +12 до +18 °C. Найтепліше буде в Криму, там очікується від +20 до +22 °C.



Сьогодні не варто очікувати опадів, вони малоймовірні у всіх областях, окрім Заходу. В цій частині країни атмосферний фронт зумовить дощі. Проте переважатиме сильний південно-східний вітер. Подекуди пориви будуть штормовими зі швидкістю до 15-22 м/с. Водночас на Сході передбачається помірний вітер.