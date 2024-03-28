Погода в Одесі та області сьогодні, 28 березня

Треба вийти на прогулянку — синоптики порадували прогнозом погоди в Одесі на сьогодні
Погода в Одесі сьогодні, 28 березня, стане теплішою, ніж учора. Нарешті не буде дощити, в області обіцяють навіть переважно сонячну погоду. Температура повітря прогріється до +11 °С вдень і +5 °С вночі, температура морської води становитиме +6...+7°С.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Температура вночі +4...+6 °С, вдень +10...+12 °С.
Схід сонця: 28 березня сонце зійшло о 05:44.
Захід сонця: 28 березня сонце зайде о 18:21.
Тривалість світлового дня: 12 годин і 37 хвилини.
Погода в Одеській області
- Переважно сонячно.
- Без істотних опадів.
- Вітер південно-східний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.
- Температура вночі +2...+7 °C, вдень +15...+20 °C.
- На автошляхах області видимість до 2 км.
Погода в Україні 28 березня
Погода в Україні у четвер, 28 березня, обіцяє бути теплою.Середня температура повітря 28 березня коливатиметься від +12 до +18 °C. Найтепліше буде в Криму, там очікується від +20 до +22 °C.
Сьогодні не варто очікувати опадів, вони малоймовірні у всіх областях, окрім Заходу. В цій частині країни атмосферний фронт зумовить дощі. Проте переважатиме сильний південно-східний вітер. Подекуди пориви будуть штормовими зі швидкістю до 15-22 м/с. Водночас на Сході передбачається помірний вітер.
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