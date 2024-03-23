Погода в Одессе и области сегодня, 23 марта

Город в туман: Новости.

Погода в Одессе сегодня, 23 марта, переменчивой, но теплой. Временами ожидается туман, но дождей синоптики не передают. Температура воздуха будет составлять +10 °С днем и +3 °С ночью. Температура морской воды — +5...+6°С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Возможен туман.

Температура ночью +2...+4°С, днем +9...+11°С.

Восход: 23 марта солнце взошло в 05:54.

Заход: 23 марта солнце зайдет в 18:14.

Продолжительность светового дня: 12 часов и 20 минут .

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ночью и утром местами туман.

Ветер ночью переменные направления, 3-5 м/с, днем южный, 9-14 м/с.

Температура ночью -1...+4°C, днем +9...+14°C.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.

Подробный прогноз в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине на 23 марта

Погода в субботу, 23 марта, в Украине будет комфортной, солнечной и достаточно теплой. Температура воздуха 23 марта составит от +10 °С до +17 °С.



В подавляющем большинстве областей осадков не ожидается, за исключением только западных регионов. На Житомирщине и Киевщине там возможны небольшие дожди.