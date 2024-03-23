Погода в Одесі і області сьогодні, 23 березня

Треба ввімкнути противотуманні фари — синоптики попередили про погоду на сьогодні в Одесі
Погода в Одесі сьогодні, 23 березня, мінливою, проте теплою. Часами очікується туман, проте дощів синоптики не передають. Температура повітря становитиме +10 °С вдень і +3 °С вночі. Температура морської води — +5...+6°С.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Можливий туман.
- Температура вночі +2...+4 °С, вдень +9...+11 °С.
Схід сонця: 22 березня сонце зійшло о 05:54.
Захід сонця: 22 березня сонце зайде о 18:14.
Тривалість світлового дня: 12 годин і 20 хвилин.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вночі та вранці місцями туман.
- Вітер вночі змінних напрямків, 3-5 м/с, вдень південний, 9-14 м/с.
- Температура вночі -1...+4 °C, вдень +9...+14 °C.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500м..
Погода в Україні на 23 березня
Погода у суботу, 23 березня, в Україні буде комфортною, сонячною та доволі теплою. Температура повітря 23 березня сягне від +10 °С до +17 °С.
У переважній більшості областей опадів не очікується, за винятком лише західних регіонів. На Житомирщині та Київщині — там ймовірні невеликі дощі.
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