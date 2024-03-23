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Треба ввімкнути противотуманні фари — синоптики попередили про погоду на сьогодні в Одесі

23 березня 2024 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі і області сьогодні, 23 березня
Місто в туман: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі сьогодні, 23 березня, мінливою, проте теплою. Часами очікується туман, проте дощів синоптики не передають. Температура повітря становитиме +10 °С вдень і +3 °С вночі. Температура морської води — +5...+6°С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Можливий туман.
  • Температура вночі +2...+4 °С, вдень +9...+11 °С.

Схід сонця: 22 березня сонце зійшло о 05:54.
Захід сонця: 22 березня сонце зайде о 18:14.
Тривалість світлового дня: 12 годин і 20 хвилин.

Треба ввімкнути противотуманні фари — синоптики попередили про погоду на сьогодні в Одесі - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вночі та вранці місцями туман.
  • Вітер вночі змінних напрямків, 3-5 м/с, вдень південний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі -1...+4 °C,  вдень +9...+14 °C.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500м..
Треба ввімкнути противотуманні фари — синоптики попередили про погоду на сьогодні в Одесі - фото 2
Детальний прогноз в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні на 23 березня

Погода у суботу, 23 березня, в Україні буде комфортною, сонячною та доволі теплою. Температура повітря 23 березня сягне від +10 °С до +17 °С. 

У переважній більшості областей опадів не очікується, за винятком лише західних регіонів. На Житомирщині та Київщині — там ймовірні невеликі дощі. 

 

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