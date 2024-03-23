Погода в Одесі і області сьогодні, 23 березня

Місто в туман: Новини.LIVE

Погода в Одесі сьогодні, 23 березня, мінливою, проте теплою. Часами очікується туман, проте дощів синоптики не передають. Температура повітря становитиме +10 °С вдень і +3 °С вночі. Температура морської води — +5...+6°С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Можливий туман.

Температура вночі +2...+4 °С, вдень +9...+11 °С.

Схід сонця: 22 березня сонце зійшло о 05:54.

Захід сонця: 22 березня сонце зайде о 18:14.

Тривалість світлового дня: 12 годин і 20 хвилин.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вночі та вранці місцями туман.

Вітер вночі змінних напрямків, 3-5 м/с, вдень південний, 9-14 м/с.

Температура вночі -1...+4 °C, вдень +9...+14 °C.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500м..

Детальний прогноз в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні на 23 березня

Погода у суботу, 23 березня, в Україні буде комфортною, сонячною та доволі теплою. Температура повітря 23 березня сягне від +10 °С до +17 °С.



У переважній більшості областей опадів не очікується, за винятком лише західних регіонів. На Житомирщині та Київщині — там ймовірні невеликі дощі.