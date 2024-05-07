Надо запастись водой — кому из одесситов отключили водоснабжение
Сегодня, 7 мая, у некоторых жителей Приморского района Одессы не будет воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение в дома одесситов планируют вернуть во второй половине суток — в 15:00, но время выполнения работ может меняться, как и перечень адресов, ведь могут быть и аварийные отключения в течение дня.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- пл. 10 Апреля — все дома;
- просп. Шевченко — все дома.
- пер. Шампанский — все дома;
- Маршала Говорова — все дома;
- Академическая — все дома;
- Сегедская — все дома;
- Зоопарковая — все дома;
- Армейская — все дома;
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.
Больше о коммунальных услугах
Напомним, Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона и может составить 60%.
Ранее мы сообщали, что в 2024 году государство гарантирует предоставление льгот на жилищно-коммунальные услуги ряду категорий граждан. Право на скидки регулирует правительственное постановление №389, принимающее во внимание среднемесячный доход человека и его семьи.
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