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Надо запастись водой — кому из одесситов отключили водоснабжение

7 мая 2024 09:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Надо запастись водой — кому из одесситов отключили водоснабжение
Одесситам нужно запастись водой в связи с отключениями сегодня. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 7 мая, у некоторых жителей Приморского района Одессы не будет воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение в дома одесситов планируют вернуть во второй половине суток — в 15:00, но время выполнения работ может меняться, как и перечень адресов, ведь могут быть и аварийные отключения в течение дня.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

  • пл. 10 Апреля — все дома;
  • просп. Шевченко — все дома.
  • пер. Шампанский — все дома;
  • Маршала Говорова — все дома;
  • Академическая — все дома;
  • Сегедская — все дома;
  • Зоопарковая — все дома;
  • Армейская — все дома;

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона и может составить 60%.

Ранее мы сообщали, что в 2024 году государство гарантирует предоставление льгот на жилищно-коммунальные услуги ряду категорий граждан. Право на скидки регулирует правительственное постановление №389, принимающее во внимание среднемесячный доход человека и его семьи.

 

коммунальные услуги
Одесса
Одесская область
вода
Новости Одессы
отсутствие воды

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