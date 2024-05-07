Треба запастись водою — кому з одеситів відключили водопостачання

Одеситам треба запастись водою у зв'язку з відключеннями сьогодні. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 7 травня, у деяких жителів Приморського району Одеси не буде води через ремонтні роботи. Водопостачання в домівки одеситів планують поверну в другій половині доби — о 15:00, але час виконання робіт може змінюватись, як і перелік адрес, адже можуть бути й аварійні відключення упродовж дня.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

пл. 10 Квітня — усі будинки;

просп. Шевченка— усі будинки.

пров. Шампанській — усі будинки;

Маршала Говорова — усі будинки;

Академічна — усі будинки;

Сегедська— усі будинки;

Зоопаркова — усі будинки;

Армійська — усі будинки;

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) може підвищити тарифи на водопостачання. Ціна одного кубометра води залежатиме від регіону і може сягнути 60%.

Раніше ми повідомляли, що у 2024 році держава гарантує надання пільг на житлово-комунальні послуги для низки категорій громадян. Право на знижки регулює урядова постанова №389, яка бере до уваги середньомісячний дохід особи та її родини.