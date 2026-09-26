Техосмотр для въезда в Молдову: что нужно знать водителям из Одессы

Пограничники беседуют с мужчиной. Фото иллюстративное: Полиция Республики Молдова

Водителям из Одесской области, собирающимся в Молдову на собственном автомобиле, следует перед поездкой проверить наличие действующего сертификата технического осмотра. Молдавская сторона требует документ, подтверждающий исправность автомобиля. Если сертификата нет, автомобиль через границу не пропустят.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины и Пограничную полицию Молдовы.

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Техосмотр для въезда в Молдову

Требование о техническом осмотре для украинских автомобилей не ново. Оно предусмотрено Правилами дорожного движения Молдовы, утвержденными еще постановлением правительства № 357 от 13 мая 2009 года.

После начала полномасштабного вторжения для украинцев были упрощены правила пересечения границы. Это касалось документов граждан, а на практике контроль части документов на транспорт также был менее строгим.

Однако в январе 2025 года украинская таможня предупредила водителей о возобновлении проверки документов, касающихся технического состояния автомобилей. Информацию об этом Государственная таможенная служба получила от Пограничной полиции Молдовы.

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Поэтому перед поездкой водителю необходимо убедиться, что протокол или сертификат проверки технического состояния автомобиля действителен. При отсутствии такого документа молдавская сторона имеет право не пропустить транспортное средство через границу.

Какие документы нужны для поездки в Молдову

Перед выездом из Одесской области на автомобиле водителю следует проверить наличие всех документов. Для пересечения границы и дальнейшего движения по территории Молдовы необходимы:

действующий документ для пересечения государственной границы;

водительское удостоверение соответствующей категории;

свидетельство о регистрации автомобиля;

международный страховой полис "Зеленая карта";

действующий протокол или сертификат проверки технического состояния автомобиля.

Если за рулем находится не владелец автомобиля, на границе также могут попросить документ, подтверждающий право пользования автомобилем.

Что изменилось на границе в сентябре

С 12 сентября на 90 дней изменили организацию контроля в пункте пропуска "Рени — Джурджулешть". Молдавские пограничники и таможенники, которые ранее работали на украинской территории в рамках совместного контроля, временно вернулись на территорию Молдовы из-за ситуации с безопасностью. На саму возможность пересечения границы это не повлияло. Пункты пропуска продолжают работать, а проверки людей и автомобилей проводятся в обычном порядке.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что Россия стала чаще наносить удары по пограничной инфраструктуре Одесской области. В качестве целей атаки оккупанты выбрали, в частности, пункты пропуска и сервисные зоны на границе с Молдовой и Румынией. Таким образом, захватчики хотят запугать людей и затруднить перемещение товаров через границу.

Также Новини.LIVE сообщали, что Россия может разместить ретрансляторы на территории Приднестровья, чтобы усилить возможности ударных беспилотников. Такая версия пока не имеет физического подтверждения. В то же время появление такого оборудования может повлиять на движение дронов и точность их наведения. Под угрозой может оказаться и Одесская область.