Стоит ли отмечать во время войны 8 марта — что думают по этому поводу одесситки

Парень подарил девушке букет. Фото: Новини.LIVE

Международный женский день, или, как его привыкли называть, праздник весны и цветов традиционно отмечается 8 марта. С началом полномасштабного вторжения все празднования отошли на второй план, ведь сейчас это не время.

Журналисты Новини.LIVE спросили одесситок, планируют ли они праздновать в этом году Международный женский день.

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Празднование не ко времени

Отмечать сегодня праздник в семье Евгении не будут. Одесситка уверена, что сейчас это не ко времени. Наш город в течение прошлой недели несколько раз находился под массированными вражескими обстрелами, унесшими жизни десятков людей, среди которых были дети.

"Мы не будем ничего отмечать из-за трагедии, которая произошла в Одессе в прошлую субботу. Нельзя этого сейчас делать", — говорит Евгения.

Евгения отказалась от празднования. Фото: Новини.LIVE

Советское прошлое

А вот Ксения считает, что этот праздник необходимо трансформировать и отказаться от названия Международный женский день, поскольку это советское наследие. Она предлагает назвать его "праздником весны". Сама отмечать в этом году не планирует, но близких обязательно поздравит.

"Я только маму поздравлю и бабушку, цветочки куплю. Я считаю, что это просто женский день, праздник весны. Не стоит называть его советским праздником", — отмечает девушка.

Ксения хочет отказаться от празднования. Фото: Новини.LIVE

Лиза так и не решила для себя: отмечать 8 марта или нет. С одной стороны, настроение совсем не праздничное, с другой, традиция. Да и вообще в семье принято проводить его с близкими и родными людьми.

"Может быть, но без размаха. Может цветы куплю маме и дочери", — говорит Лиза.

Лиза будет праздновать с мамой и дочерью. Фото: Новини.LIVE

Нужно праздновать

Нашлись и те, кто обязательно будет отмечать праздник. Ведь без цветов и поздравлений в начале марта не чувствуется, что наступила весна.

"Обязательно буду праздновать. Пока не знаю, как именно, но думаю, что с друзьями", — сообщает Юлия.

Юлия будет праздновать с друзьями. Фото: Новини.LIVE

Но в этот день есть и те, кого развела война. Поэтому некоторые пары не могут вместе отмечать праздники и наслаждаться компанией друг друга.

"Я планирую праздновать 8 марта одна или с парнем. Еще точно не знаю, потому что его нет в городе", — с грустью добавляет Анна.

Анна будет ждать парня. Фото: Новини.LIVE

Что же, мнения одесситок разделились, но большинство все же высказались за празднование 8 марта в том или ином виде. Но делать это с размахом все же не стоит, но подарить цветы близким и любимым дамам будет именно тем жестом и вниманием, которого так не хватает, особенно сейчас, когда в стране война. От удручающих мыслей нужно иногда отрываться и вспоминать, что уже наступила весна, а это значит, что еще одну зиму мы выстояли и впереди нас ждет обязательно победа.