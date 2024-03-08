Чи варто відзначати під час війни 8 березня — що думають із цього приводу одеситки

Хлопець подарував дівчині букет. Фото: Новини.LIVE

Міжнародний жіночий день, або, як його ще звикли називати, свято весни та квітів, традиційно відзначається 8 березня. З початком повномасштабного вторгнення усі святкування відійшли на другий план, адже зараз це не на часі.

Журналісти Новини.LIVE запитали в одеситок, чи планують вони святкувати цьогоріч Міжнародний жіночий день.

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Святкування не на часі

Відзначати сьогодні свято у родині Євгенії не будуть. Одеситка впевнена, що зараз це не на часі. Наше місто протягом минулого тижня кілька разів було під масованими ворожими обстрілами, які забрали життя десятків людей, серед яких були діти.

"Ми не будемо нічого відзначати через трагедію, яка сталася в Одесі минулої суботи. Не можна цього зараз робити", — каже Євгенія.

Євгенія відмовилася від святкування. Фото: Новини.LIVE

Радянське минуле

А ось Ксенія вважає, що це свято необхідно трансформувати та відмовитися від назви Міжнародний жіночий день, оскільки це більше радянська спадщина. Вона пропонує назвати його "святом весни". Сама відзначати цього року не планує, але близьких обов'язково привітає.

"Я тільки маму привітаю і бабусю, квіточки куплю. Я вважаю, що це просто жіночий день, свято весни. Не варто називати його радянським святом", — зазначає дівчина.

Ксенія хоче відмовитися від святкування. Фото: Новини.LIVE

Ліза так і не вирішила для себе: відзначати 8 березня чи ні. З одного боку, настрій зовсім не святковий, з іншого, традиція. Та й загалом у сім'ї заведено проводити його з близькими та рідними людьми.

"Можливо, буду, але без розмаху. Може, квіти куплю мамі та донечці", — каже Ліза.

Ліза святкуватиме з мамою та донькою. Фото: Новини.LIVE

Потрібно святкувати

Знайшлися і ті, хто обов'язково відзначатиме свято. Адже без квітів та привітань на початку березня не відчувається, що настала весна.

"Обовʼязково святкуватиму. Поки не знаю, як саме, але думаю, що з друзями", — повідомляє Юлія.

Юлія святкуватиме з друзями. Фото: Новини.LIVE

Але у цей день є й ті, кого розлучила війна. Через це деякі пари не можуть разом відзначати свята та насолоджуватися компанією одне одного.

"Я планую святкувати 8 березня одна або з хлопцем. Ще точно не знаю, бо його немає у місті", — з сумом додає Анна.

Анна чекатиме на хлопця. Фото: Новини.LIVE

Що ж, думки одеситок розділилися, але більшість все ж таки висловилися за святкування 8 березня у тому чи іншому вигляді. Та робити це з розмахом все ж таки не варто, але подарувати квіти близьким і коханим дамам буде саме тим жестом і увагою, якого так не вистачає особливо зараз, коли в країні війна. Від гнітючих думок потрібно іноді відриватися і згадувати, що вже настала весна, а це означає, що ще одну зиму ми вистояли та попереду на нас чекає обов'язково перемога.