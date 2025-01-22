Кто из одесситов остался без воды 22 января: перечень адресов

Треть одесситов осталась без воды — перечень адресов
22 января 2025 12:38
Люди набирают питьевую воду. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
В среду, 22 января, значительная часть одесситов остались без воды из-за ремонтных работ. Поставки планируют возобновить с 15:00 до 18:00, однако время работ может меняться.
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Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.
Где нет воды в Одессе
- ул. Трудовая — все дома;
- ул. Лунина — все дома;
- ул. Новаторов — все дома;
- ул. Докова — все дома;
- ул. Танкерная — все дома;
- просп. Адмиральский — все дома;
- ул. Гераниева — все дома;
- ул. Героев Пограничников — все дома;
- ул. Владислава Бувалкина — все дома;
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бюветы в Киевском районе
- Фонтанская дорога, 16;
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150;
- Проспект Небесной Сотни, 14;
Напомним, часть украинцев может платить меньше за электроотопление.
Также мы писали, что тариф на электроэнергию будет держаться в стране на уровне 4,32 грн за кВт/ч до мая 2025 года. После чего цены могут вырасти.
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