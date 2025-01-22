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Треть одесситов осталась без воды — перечень адресов

22 января 2025 12:38
Рвачова Анастасия - редактор
Кто из одесситов остался без воды 22 января: перечень адресов
Люди набирают питьевую воду. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Рвачова Анастасия - редактор

В среду, 22 января, значительная часть одесситов остались без воды из-за ремонтных работ. Поставки планируют возобновить с 15:00 до 18:00, однако время работ может меняться.

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Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

Где нет воды в Одессе

  • ул. Трудовая — все дома;
  • ул. Лунина — все дома;
  • ул. Новаторов — все дома;
  • ул. Докова — все дома;
  • ул. Танкерная — все дома;
  • просп. Адмиральский — все дома;
  • ул. Гераниева — все дома;
  • ул. Героев Пограничников — все дома;
  • ул. Владислава Бувалкина — все дома;

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Бюветы в Киевском районе

  • Фонтанская дорога, 16;
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150;
  • Проспект Небесной Сотни, 14;

Напомним, часть украинцев может платить меньше за электроотопление.

Также мы писали, что тариф на электроэнергию будет держаться в стране на уровне 4,32 грн за кВт/ч до мая 2025 года. После чего цены могут вырасти.

коммунальные услуги Одесса Одесская область водоснабжение вода Новости Одессы

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14:07 В Киеве будут судить подрядчика, ремонтировавшего Подольский мост

13:58 В Киеве поймали извращенца, он привлекал детей к разврату

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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