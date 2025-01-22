Кто из одесситов остался без воды 22 января: перечень адресов

Люди набирают питьевую воду. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская

В среду, 22 января, значительная часть одесситов остались без воды из-за ремонтных работ. Поставки планируют возобновить с 15:00 до 18:00, однако время работ может меняться.

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Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

Где нет воды в Одессе

ул. Трудовая — все дома;

ул. Лунина — все дома;

ул. Новаторов — все дома;

ул. Докова — все дома;

ул. Танкерная — все дома;

просп. Адмиральский — все дома;

ул. Гераниева — все дома;

ул. Героев Пограничников — все дома;

ул. Владислава Бувалкина — все дома;

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бюветы в Киевском районе

Фонтанская дорога, 16;

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150;

Проспект Небесной Сотни, 14;

Напомним, часть украинцев может платить меньше за электроотопление.

Также мы писали, что тариф на электроэнергию будет держаться в стране на уровне 4,32 грн за кВт/ч до мая 2025 года. После чего цены могут вырасти.