Хто з одеситів залишився без води 22 січня: перелік адрес

Третина одеситів залишилася без води — перелік адрес
22 січня 2025 12:38
Люди набирають питну воду. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
У середу, 22 січня, значна частина одеситів залишилися без води через ремонтні роботи. Постачання планують відновити з 15:00 до 18:00, проте час робіт може змінюватися.
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Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.
Де немає води в Одесі
- вул. Трудова — усі будинки;
- вул. Луніна — усі будинки;
- вул. Новаторів — усі будинки;
- вул. Докова — усі будинки;
- вул. Танкерна — усі будинки;
- просп. Адміральський — усі будинки;
- вул. Геранієва — усі будинки;
- вул. Героїв Прикордонників — усі будинки;
- вул. Владислава Бувалкіна — усі будинки.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бювети у Київському районі
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
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