Хто з одеситів залишився без води 22 січня: перелік адрес

Люди набирають питну воду. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

У середу, 22 січня, значна частина одеситів залишилися без води через ремонтні роботи. Постачання планують відновити з 15:00 до 18:00, проте час робіт може змінюватися.

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Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

Де немає води в Одесі

вул. Трудова — усі будинки;

вул. Луніна — усі будинки;

вул. Новаторів — усі будинки;

вул. Докова — усі будинки;

вул. Танкерна — усі будинки;

просп. Адміральський — усі будинки;

вул. Геранієва — усі будинки;

вул. Героїв Прикордонників — усі будинки;

вул. Владислава Бувалкіна — усі будинки.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бювети у Київському районі

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Нагадаємо, частина українців може платити менше за електроопалення.

Також ми писали, що тариф на електроенергію буде триматися в країні на рівні 4,32 грн за кВт/год до травня 2025 року. Після чого ціни можуть зрости.