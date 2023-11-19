Треть жителей Одесчины признаются активными курильщиками — опрос

Мужчина курит. Фото: УНИАН

Курение остается одной из самых актуальных социальных проблем в Одесской области. По последним данным, более 30% жителей региона признаются активными курильщиками.

Об этом сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики болезней.

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"До Всемирного дня сердца специалистами Центра по инициативе Министерства здравоохранения Украины проводился пилотный анонимный онлайн-опрос населения Одесской области о состоянии здоровья и зависимости от табака. По результатам опроса получены ответы от 540 респондентов (483 женщины и 57 мужчин)", — говорится в сообщении.

Курят даже школьники

По результатам исследования, выявлено, что употребляют табачные изделия люди старше 15 лет. Так, среди опрошенных с положительным ответом были даже школьники.

"Тест на никотиновую зависимость среди курящих девушек и женщин обнаружил, что почти каждая четвертая из них имеет высокий уровень табачной зависимости, а каждая третья — очень высок. Низкий уровень табачной зависимости — у каждой пятой. Среди ребят и мужчин тест на никотиновая зависимость показала, что каждый десятый из них имеет высокий уровень табачной зависимости, а двое из пяти — очень высокий», — отметили в областном центре контроля и профилактики болезней.

Они также добавили, что курение продолжает оставаться фактором, негативно влияющим на общественное здоровье. В частности, увеличивается количество сердечных заболеваний, заболеваний легких и других патологий. Об этом свидетельствуют результаты медицинских исследований и статистика смертности.

Напомним, в Украине вступили в силу новые нормы антитабачного законодательства. Речь идет о законе №1978, предусматривающем запрет на реализацию ароматизированных табачных изделий и другие требования.

Также мы писали, что американские эксперты озабочены тем, что легализация марихуаны опережает исследование. Поскольку каннабис до сих пор является незаконным на федеральном уровне, было невероятно сложно провести адекватные исследования относительно его возможных опасностей и побочных эффектов.