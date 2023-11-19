Третина жителів Одещини визнаються активними курцями — опитування

Чоловік курить. Фото: УНІАН

Куріння залишається однією з актуальних соціальних проблем в Одеській області. За останніми даними, понад 30% мешканців регіону визнаються активними курцями.

Про це повідомляє Одеський обласний центр контролю та профiлактики хвороб.

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"До Всесвітнього дня серця фахівцями Центру за ініціативою Міністерство охорони здоров'я України проводилось пілотне анонімне онлайн-опитування населення Одеської області щодо стану здоров'я та залежності від тютюну. За результатами опитування отримано відповіді від 540 респондентів (483 жінки та 57 чоловіків)", — йдеться у повідомленні.

Палять навіть школярі

За результатами дослідження, виявлено, що вживають тютюнові вироби люди віком старше 15 років. Так, серед опитаних з позитивною відповіддю були навіть школярі.

"Тест на нікотинову залежність серед дівчат та жінок, які курять виявив, що майже кожна четверта з них має високий рівень тютюнової залежності, а кожна третя — дуже високий. Низький рівень тютюнової залежності — у кожної п’ятої. Серед хлопців та чоловіків тест на нікотинову залежність показав, що кожен десятий з них має високий рівень тютюнової залежності, а двоє з п’яти — дуже високий", — зазначили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Вони також додали, що куріння продовжує залишатися фактором, що негативно впливає на громадське здоров'я. Зокрема, збільшується кількість серцевих захворювань, захворювань легенів та інших патологій. Про це свідчать результати медичних обстежень та статистика смертності.

Нагадаємо, в Україні набули чинності нові норми антитютюнового законодавства. Йдеться про закон №1978, який передбачає заборону на реалізацію ароматизованих тютюнових виробів та інші вимоги.

Також ми писали, що американські експерти стурбовані тим, що легалізація марихуани випереджає дослідження. Оскільки канабіс досі є незаконним на федеральному рівні, було неймовірно складно провести адекватні дослідження щодо його можливих небезпек та побічних ефектів.