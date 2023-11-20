Три дня без газа — где в Одессе отключат поставки

Человек пытается зажечь газовую плиту. Фото: pixabay

В Одессе три дня подряд запланированы ремонтные работы на распределительных газопроводах. Поэтому некоторые горожане останутся без поставки голубого топлива.

Об этом сообщили в пресс-службе АО "Одесгаз".

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Где не будет газа

21 ноября

ул. Новобереговая, 90/1-90/39 (жилые дома),

ул. Новобереговая, 25 (юракадемия),

ул. Новобереговая, 94 К.1-94 К.6 (котельные),

ул. Новобереговая, 90/1-90/39 (жилые дома),

ул. Новобереговая, 25 (юракадемия),

ул. Новобереговая, 94 К.1-94 К.6 (котельные).

22 ноября

ул. Дача Ковалевского, 121 корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

ул. Дача Ковалевского, 614,

ул. Дача Ковалевского, 601,

ул. Дача Ковалевского, 618

23 ноября

просп. Свободы 90-102,

просп. Свободы 107-117,

ул. Политкатаржан,

пер. 411 Батареи,

дачный кооператив "Черноморка".

Восстановление газоснабжения

После завершения ремонтных работ будет возобновлено газоснабжение потребителей. Управление эксплуатации газового хозяйства извиняется за временные неудобства.

Напомним, в газоснабжающей компании "Нефтегаз Украина" рассказали украинским потребителям о случаях, когда происходит полная оплата за природный газ, а задолженность не уменьшается. На то, почему остается долг, есть несколько объяснений.

Также мы писали, что в Украине вскоре намерены ввести третью квитанцию за природный газ. Новая платежка будет касаться содержания внутридомовых сетей, что до этого входило в единый платеж за "голубое топливо".