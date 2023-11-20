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Три дня без газа — где в Одессе отключат поставки

20 ноября 2023 11:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Три дня без газа — где в Одессе отключат поставки
Человек пытается зажечь газовую плиту. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе три дня подряд запланированы ремонтные работы на распределительных газопроводах. Поэтому некоторые горожане останутся без поставки голубого топлива.

Об этом сообщили в пресс-службе АО "Одесгаз".

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Где не будет газа

21 ноября

  • ул. Новобереговая, 90/1-90/39 (жилые дома),
  • ул. Новобереговая, 25 (юракадемия),
  • ул. Новобереговая, 94 К.1-94 К.6 (котельные),
  • ул. Новобереговая, 90/1-90/39 (жилые дома),
  • ул. Новобереговая, 25 (юракадемия),
  • ул. Новобереговая, 94 К.1-94 К.6 (котельные).

22 ноября

  • ул. Дача Ковалевского, 121 корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
  • ул. Дача Ковалевского, 614,
  • ул. Дача Ковалевского, 601,
  • ул. Дача Ковалевского, 618

23 ноября

  • просп. Свободы 90-102,
  • просп. Свободы 107-117,
  • ул. Политкатаржан,
  • пер. 411 Батареи,
  • дачный кооператив "Черноморка".

Восстановление газоснабжения

После завершения ремонтных работ будет возобновлено газоснабжение потребителей. Управление эксплуатации газового хозяйства извиняется за временные неудобства.

Напомним, в газоснабжающей компании "Нефтегаз Украина" рассказали украинским потребителям о случаях, когда происходит полная оплата за природный газ, а задолженность не уменьшается. На то, почему остается долг, есть несколько объяснений.

Также мы писали, что в Украине вскоре намерены ввести третью квитанцию за природный газ. Новая платежка будет касаться содержания внутридомовых сетей, что до этого входило в единый платеж за "голубое топливо".

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