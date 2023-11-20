Три дня без газа — где в Одессе отключат поставки
В Одессе три дня подряд запланированы ремонтные работы на распределительных газопроводах. Поэтому некоторые горожане останутся без поставки голубого топлива.
Об этом сообщили в пресс-службе АО "Одесгаз".
Где не будет газа
21 ноября
- ул. Новобереговая, 90/1-90/39 (жилые дома),
- ул. Новобереговая, 25 (юракадемия),
- ул. Новобереговая, 94 К.1-94 К.6 (котельные),
- ул. Новобереговая, 90/1-90/39 (жилые дома),
- ул. Новобереговая, 25 (юракадемия),
- ул. Новобереговая, 94 К.1-94 К.6 (котельные).
22 ноября
- ул. Дача Ковалевского, 121 корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
- ул. Дача Ковалевского, 614,
- ул. Дача Ковалевского, 601,
- ул. Дача Ковалевского, 618
23 ноября
- просп. Свободы 90-102,
- просп. Свободы 107-117,
- ул. Политкатаржан,
- пер. 411 Батареи,
- дачный кооператив "Черноморка".
Восстановление газоснабжения
После завершения ремонтных работ будет возобновлено газоснабжение потребителей. Управление эксплуатации газового хозяйства извиняется за временные неудобства.
Напомним, в газоснабжающей компании "Нефтегаз Украина" рассказали украинским потребителям о случаях, когда происходит полная оплата за природный газ, а задолженность не уменьшается. На то, почему остается долг, есть несколько объяснений.
Также мы писали, что в Украине вскоре намерены ввести третью квитанцию за природный газ. Новая платежка будет касаться содержания внутридомовых сетей, что до этого входило в единый платеж за "голубое топливо".
Читайте Новини.LIVE!