Три дні без газу — де в Одесі відключать постачання
В Одесі три дні поспіль заплановано ремонтні роботи на розподільчих газопроводах. Через це деякі містяни залишаться без постачання блакитного палива.
Про це повідомили у пресслужбі АТ "Одесгаз".
Де не буде газу
21 листопада
- вул. Новоберегова, 90/1-90/39 (житлові будинки),
- вул. Новоберегова, 25 (юракадемія),
- вул. Новоберегова, 94 К.1-94 К.6 (котельні),
- вул. Новоберегова, 90/1-90/39 (житлові будинки),
- вул. Новоберегова, 25 (юракадемія),
- вул. Новоберегова, 94 К.1-94 К.6 (котельні).
22 листопада
- вул. Дача Ковалевського, 121 корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
- вул. Дача Ковалевського, 614,
- вул. Дача Ковалевського, 601,
- вул. Дача Ковалевського, 618
23 листопада
- просп. Свободи 90-102,
- просп. Свободи 107-117,
- вул. Політкатаржан,
- пров. 411 Батареї,
- дачний кооператив "Чорноморка".
Відновлення газопостачання
Після завершення ремонтних робіт буде відновлено газопостачання для споживачів. Управління експлуатації газового господарства перепрошує за тимчасові незручності.
Нагадаємо, у газопостачальній компанії "Нафтогаз Україна" розповіли українським споживачам про випадки, коли відбувається повна сплата за природний газ, а заборгованість не зменшується. На те, чому залишається борг, є кілька пояснень.
Також ми писали, в Україні невдовзі мають намір ввести третю квитанцію за природний газ. Нова платіжка стосуватиметься утримання внутрішньобудинкових мереж, що до цього входило у єдиний платіж за "блакитне паливо".
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