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Три дні без газу — де в Одесі відключать постачання

20 листопада 2023 11:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Три дні без газу — де в Одесі відключать постачання
Людина намагається запалити газову плиту. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі три дні поспіль заплановано ремонтні роботи на розподільчих газопроводах. Через це деякі містяни залишаться без постачання блакитного палива. 

Про це повідомили у пресслужбі АТ "Одесгаз".

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Де не буде газу

21 листопада

  • вул. Новоберегова, 90/1-90/39 (житлові будинки),
  • вул. Новоберегова, 25 (юракадемія),
  • вул. Новоберегова, 94 К.1-94 К.6 (котельні),
  • вул. Новоберегова, 90/1-90/39 (житлові будинки),
  • вул. Новоберегова, 25 (юракадемія),
  • вул. Новоберегова, 94 К.1-94 К.6 (котельні).

22 листопада

  • вул. Дача Ковалевського, 121 корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
  • вул. Дача Ковалевського, 614,
  • вул. Дача Ковалевського, 601,
  • вул. Дача Ковалевського, 618

23 листопада

  • просп. Свободи 90-102,
  • просп. Свободи 107-117,
  • вул. Політкатаржан,
  • пров. 411 Батареї,
  • дачний кооператив "Чорноморка".

Відновлення газопостачання

Після завершення ремонтних робіт буде відновлено газопостачання для споживачів. Управління експлуатації газового господарства перепрошує за тимчасові незручності.

Нагадаємо, у газопостачальній компанії "Нафтогаз Україна" розповіли українським споживачам про випадки, коли відбувається повна сплата за природний газ, а заборгованість не зменшується. На те, чому залишається борг, є кілька пояснень.

Також ми писали, в Україні невдовзі мають намір ввести третю квитанцію за природний газ. Нова платіжка стосуватиметься утримання внутрішньобудинкових мереж, що до цього входило у єдиний платіж за "блакитне паливо".

 

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