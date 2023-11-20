Три дні без газу — де в Одесі відключать постачання

Людина намагається запалити газову плиту. Фото: pixabay

В Одесі три дні поспіль заплановано ремонтні роботи на розподільчих газопроводах. Через це деякі містяни залишаться без постачання блакитного палива.

Про це повідомили у пресслужбі АТ "Одесгаз".

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Де не буде газу

21 листопада

вул. Новоберегова, 90/1-90/39 (житлові будинки),

вул. Новоберегова, 25 (юракадемія),

вул. Новоберегова, 94 К.1-94 К.6 (котельні),

вул. Новоберегова, 90/1-90/39 (житлові будинки),

вул. Новоберегова, 25 (юракадемія),

вул. Новоберегова, 94 К.1-94 К.6 (котельні).

22 листопада

вул. Дача Ковалевського, 121 корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

вул. Дача Ковалевського, 614,

вул. Дача Ковалевського, 601,

вул. Дача Ковалевського, 618

23 листопада

просп. Свободи 90-102,

просп. Свободи 107-117,

вул. Політкатаржан,

пров. 411 Батареї,

дачний кооператив "Чорноморка".

Відновлення газопостачання

Після завершення ремонтних робіт буде відновлено газопостачання для споживачів. Управління експлуатації газового господарства перепрошує за тимчасові незручності.

Нагадаємо, у газопостачальній компанії "Нафтогаз Україна" розповіли українським споживачам про випадки, коли відбувається повна сплата за природний газ, а заборгованість не зменшується. На те, чому залишається борг, є кілька пояснень.

Також ми писали, в Україні невдовзі мають намір ввести третю квитанцію за природний газ. Нова платіжка стосуватиметься утримання внутрішньобудинкових мереж, що до цього входило у єдиний платіж за "блакитне паливо".