Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Держите шляпы — синоптики предупредили о погоде сегодня в Одессе arrow

Держите шляпы — синоптики предупредили о погоде сегодня в Одессе

7 мая 2024 05:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Одессе и области сегодня, 7 мая
Девушки гуляют в городе. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе сегодня, 7 мая, будет солнечной и теплой, но с порывами сильного ветра. Температура воздуха будет составлять +20 °С днем и +12 °С ночью. Однако отметим, что в Одесской области в связи с погодными условиями объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Температура ночью +10...+12 °C, днем +18...+20 °C.
  • Температура морской воды +15...+16 °C.
  • Ветер южный, 8-12 м/с.
Держите шляпы — синоптики предупредили о погоде сегодня в Одессе - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер юго-западный, 6-11 м/с.
  • Температура ночью +7...+12 °C, днем +25...+30 °C.
  • На автодорогах области видимость добра.
Держите шляпы — синоптики предупредили о погоде сегодня в Одессе - фото 2
Прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 7 мая

Погода в Украине сегодня, 7 мая, будет свежей. По словам Диденко, в северных, западных и Винницких областях температура воздуха снизится до +16...+20°С. На остальной территории Украины теплая погода еще задержится.

Холодный атмосферный фронт, пересекающий территорию Украины, принесет дожди с грозами. Осадки маловероятны только в Крыму и в Приазовье.

Ветер сегодня ожидается юго-западный и западный, местами со штормовым порывом до 15-20 метров в секунду. В дальнейшем воздух будет в Украине везде свежим, днем +14...+20 °С. В середине недели возможны заморозки.

Держите шляпы — синоптики предупредили о погоде сегодня в Одессе - фото 3
Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

Ранее Укргидрометцентр сообщал, что в Украине ожидается значительный спад температуры, который может привести к заморозкам.

Также синоптики прогнозировали минусовую температуру ночью на выходных и объявили о первом уровне опасности, связанном со сложными метеорологическими условиями.

погода
Одесса
синоптик
Новости Одессы
прогноз погоды
осадки
температура воздуха

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

3 мая 2024

00:16Обещал изготовить снаряды на заводе "Артем" — иностранец украл 255 млн гривен