Погода в Одессе и области сегодня, 7 мая

Держите шляпы — синоптики предупредили о погоде сегодня в Одессе
Погода в Одессе сегодня, 7 мая, будет солнечной и теплой, но с порывами сильного ветра. Температура воздуха будет составлять +20 °С днем и +12 °С ночью. Однако отметим, что в Одесской области в связи с погодными условиями объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Температура ночью +10...+12 °C, днем +18...+20 °C.
- Температура морской воды +15...+16 °C.
- Ветер южный, 8-12 м/с.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер юго-западный, 6-11 м/с.
- Температура ночью +7...+12 °C, днем +25...+30 °C.
- На автодорогах области видимость добра.
Погода в Украине 7 мая
Погода в Украине сегодня, 7 мая, будет свежей. По словам Диденко, в северных, западных и Винницких областях температура воздуха снизится до +16...+20°С. На остальной территории Украины теплая погода еще задержится.
Холодный атмосферный фронт, пересекающий территорию Украины, принесет дожди с грозами. Осадки маловероятны только в Крыму и в Приазовье.
Ветер сегодня ожидается юго-западный и западный, местами со штормовым порывом до 15-20 метров в секунду. В дальнейшем воздух будет в Украине везде свежим, днем +14...+20 °С. В середине недели возможны заморозки.
Ранее Укргидрометцентр сообщал, что в Украине ожидается значительный спад температуры, который может привести к заморозкам.
Также синоптики прогнозировали минусовую температуру ночью на выходных и объявили о первом уровне опасности, связанном со сложными метеорологическими условиями.
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