Погода в Одессе и области сегодня, 7 мая

Девушки гуляют в городе. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе сегодня, 7 мая, будет солнечной и теплой, но с порывами сильного ветра. Температура воздуха будет составлять +20 °С днем и +12 °С ночью. Однако отметим, что в Одесской области в связи с погодными условиями объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Температура ночью +10...+12 °C, днем +18...+20 °C.

Температура морской воды +15...+16 °C.

Ветер южный, 8-12 м/с.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с.

Температура ночью +7...+12 °C, днем +25...+30 °C.

На автодорогах области видимость добра.

Прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 7 мая

Погода в Украине сегодня, 7 мая, будет свежей. По словам Диденко, в северных, западных и Винницких областях температура воздуха снизится до +16...+20°С. На остальной территории Украины теплая погода еще задержится.

Холодный атмосферный фронт, пересекающий территорию Украины, принесет дожди с грозами. Осадки маловероятны только в Крыму и в Приазовье.

Ветер сегодня ожидается юго-западный и западный, местами со штормовым порывом до 15-20 метров в секунду. В дальнейшем воздух будет в Украине везде свежим, днем +14...+20 °С. В середине недели возможны заморозки.

Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

Ранее Укргидрометцентр сообщал, что в Украине ожидается значительный спад температуры, который может привести к заморозкам.

Также синоптики прогнозировали минусовую температуру ночью на выходных и объявили о первом уровне опасности, связанном со сложными метеорологическими условиями.