Погода в Одесі і обласі сьогодні, 7 травня

Тримайте капелюхи — синоптики попередили про погоду сьогодні в Одесі
Погода в Одесі сьогодні, 7 травня, буде сонячною та теплою, проте із поривами сильного вітру. Температура повітря становитиме +20 °С вдень і +12 °С вночі. Однак зазначимо, що на Одещині у зв'язку із погодними умовами оголошсили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Температура вночі +10...+12 °C, вдень +18...+20 °C.
- Температура морської води +15...+16 °C.
- Вітер південний, 8 — 12 м/с.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер південно-західний, 6-11 м/с.
- Температура вночі +7...+12 °C, вдень +25...+30 °C.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні 7 травня
Погода в Україні сьогодні, 7 травня, буде свіжою. За словами Діденко, у північних, західних та Вінницькій областях температура повітря знизиться до +16...+20 °С. На решті території України тепла погода ще затримається.
Холодний атмосферний фронт, який перетинатиме територію України, принесе дощі з грозами. Опади малоймовірні лише в Криму та Приазов'ї.
Вітер сьогодні очікується південно-західний та західний, місцями із штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду. Надалі повітря буде в Україні скрізь буде свіжим, вдень +14...+20 °С. В середині тижня можливі заморозки.
Раніше Укргідрометцентр повідомляв, що в Україні очікується значний спад температури, який може призвести до заморозків.
Також синоптики прогнозували мінусову температуру вночі на вихідних та оголосили про перший рівень небезпеки, пов'язаний зі складними метеорологічними умовами.
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