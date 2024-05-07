Погода в Одесі і обласі сьогодні, 7 травня

Дівчини гуляють у місті. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі сьогодні, 7 травня, буде сонячною та теплою, проте із поривами сильного вітру. Температура повітря становитиме +20 °С вдень і +12 °С вночі. Однак зазначимо, що на Одещині у зв'язку із погодними умовами оголошсили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.



Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Температура вночі +10...+12 °C, вдень +18...+20 °C.

Температура морської води +15...+16 °C.

Вітер південний, 8 — 12 м/с.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер південно-західний, 6-11 м/с.

Температура вночі +7...+12 °C, вдень +25...+30 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 7 травня

Погода в Україні сьогодні, 7 травня, буде свіжою. За словами Діденко, у північних, західних та Вінницькій областях температура повітря знизиться до +16...+20 °С. На решті території України тепла погода ще затримається.

Холодний атмосферний фронт, який перетинатиме територію України, принесе дощі з грозами. Опади малоймовірні лише в Криму та Приазов'ї.

Вітер сьогодні очікується південно-західний та західний, місцями із штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду. Надалі повітря буде в Україні скрізь буде свіжим, вдень +14...+20 °С. В середині тижня можливі заморозки.

Детальний прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот

Раніше Укргідрометцентр повідомляв, що в Україні очікується значний спад температури, який може призвести до заморозків.

Також синоптики прогнозували мінусову температуру вночі на вихідних та оголосили про перший рівень небезпеки, пов'язаний зі складними метеорологічними умовами.