Продолжительного комендантского часа на майские праздники в Одессе не будет: ситуация под контролем

Наталья Гуменюк, спикер ОК "Юг". Фото: Новини.LIVE

В Одессе и области долгосрочного комендантского часа на 2 и 9 мая не будет. Ситуация с безопасностью на юге остается под контролем.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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По ее словам, в случае усиления угрозы, решение о введении длительного комендантского часа может измениться.

"Пока ситуация безопасная говорит о том, что в длительном комендантском часе нет необходимости. Но ситуация достаточно оперативно меняется. Мы ее анализируем постоянно. Если будет определено, что угроза усиливается, обязательно будут такие рекомендации предоставлены на введенные ограничения", — отметила она.

Также Гуменюк подчеркнула, что люди стали очень сознательными и ситуация в регионе говорит о том, что продленный комендантский час не нужен.

Напомним, что комендантский час в Одесской области остается неизменным — с 12 часов ночи до 5 часов утра. В комендантский час запрещено пребывание людей на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

Добавим, что по мнению эксперта Новини.LIVE рядовые россияне могут не понять действия властей по отмене традиционных для российской федерации военных парадов по случаю 9 мая. Реакция на это "новшество" может иметь отрицательные последствия.