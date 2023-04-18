Тривалої комендантської години на травневі свята в Одесі не буде: ситуація під контролем

Наталя Гуменюк, речниця ОК "Південь". Фото: Новини.LIVE

В Одесі та області довготривалої комендантської години на 2 та 9 травня не буде. Безпекова ситуація на півдні залишається під контролем.

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк.

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За її словами у разі посилення загрози, рішення щодо запровадження тривалої комендантської години може змінитись.

"Поки що ситуація безпекова говорить про те, що довготривалу комендантську годину немає потреби запроваджувати. Але ситуація досить оперативно змінюється. Ми її аналізуємо постійно. Якщо буде визначено, що загроза посилюється, обов'язково будуть такі рекомендації надані на запроваджені обмеження", — зазначила вона.

Також Гуменюк наголосила, що люди стали дуже свідомі та ситуація в регіоні говорить про те, що подовжена комендантська година не потрібна.

Нагадаємо, що комендантська година на Одещині залишається незмінною — з 12 години ночі до 5 години ранку. Та у комендантську годину заборонено перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

Додамо, що за думкою експерта Новини.LIVE пересічні росіяни можуть не зрозуміти дії влади щодо скасування традиційних для російської федерації військових парадів з нагоди 9 травня. Реакція на це "нововведення" може мати негативні наслідки.