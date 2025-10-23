Одесская область совершенствует систему оповещения во время тревог

Система оповещения о тревоге. Фото иллюстративное: Суспильне

В Одесской области планируют ввести новую систему оповещения. Она призвана помочь жителям своевременно реагировать на угрозы. Кроме того, это должно обеспечить бесперебойную работу предприятий и учреждений.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной военной администрации.

Система оповещения

Новая система оповещения о воздушной тревоге, которую планируют ввести в Одесской области, будет кардинально отличаться от существующей. Так сигнал будет поступать только в районы, где есть реальная угроза, например, при пролете вражеского беспилотника. Однако если будет ракетная опасность, то тревогу дадут по всему региону, чтобы население могло пройти заранее пройти в укрытие.

Стоит отметить, что подобная система уже работает на Киевщине, Черкасщине, Днепропетровщине, Харьковщине и Запорожье. За время применения она показала себя с положительной стороны. Однако в Одесской области о ней заговорили только сейчас. Когда именно будет запущена новая функция оповещения о приближающейся опасности, пока не известно. Вопрос находится на этапе обсуждения.

