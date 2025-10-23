Одещина вдосконалює систему оповіщення під час тривог

Система оповіщення про тривогу. Фото ілюстративне: Суспільне

На Одещині планують запровадити нову систему оповіщення. Вона покликана допомогти мешканцям своєчасно реагувати на загрози. Крім того, це має забезпечити безперебійну роботу підприємств і установ.

Про це повідомили в пресслужбі Одеської обласної військової адміністрації.

Система сповіщення

Нова система сповіщення про повітряну тривогу, яку планують запровадити на Одещині, кардинально відрізнятиметься від наявної. Так, сигнал надходитиме лише до районів, де є реальна загроза, наприклад при прольоті ворожого безпілотника. Однак, якщо буде ракетна небезпека, то на сполох битимуть по всьому регіону, щоб населення могло заздалегідь пройти в укриття.

Варто зазначити, що подібна система вже працює на Київщині, Черкащині, Дніпропетровщині, Харківщині та Запоріжжі. За час застосування вона показала себе з позитивного боку. Однак на Одещині про неї заговорили тільки зараз. Коли саме буде запущена нова функція оповіщення про небезпеку, що наближається, поки невідомо. Запитання перебуває на етапі обговорення.

