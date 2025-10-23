Відео
Україна
Головна Одеса Тривог в Одесі поменшає — нова система оповіщення

Тривог в Одесі поменшає — нова система оповіщення

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 17:35
Оновлено: 18:11
Одещина вдосконалює систему оповіщення під час тривог
Система оповіщення про тривогу. Фото ілюстративне: Суспільне

На Одещині планують запровадити нову систему оповіщення. Вона покликана допомогти мешканцям своєчасно реагувати на загрози. Крім того, це має забезпечити безперебійну роботу підприємств і установ.

Про це повідомили в пресслужбі Одеської обласної військової адміністрації.

Система сповіщення

Нова система сповіщення про повітряну тривогу, яку планують запровадити на Одещині, кардинально відрізнятиметься від наявної. Так, сигнал надходитиме лише до районів, де є реальна загроза, наприклад при прольоті ворожого безпілотника. Однак, якщо буде ракетна небезпека, то на сполох битимуть по всьому регіону, щоб населення могло заздалегідь пройти в укриття.

Варто зазначити, що подібна система вже працює на Київщині, Черкащині, Дніпропетровщині, Харківщині та Запоріжжі. За час застосування вона показала себе з позитивного боку. Однак на Одещині про неї заговорили тільки зараз. Коли саме буде запущена нова функція оповіщення про небезпеку, що наближається, поки невідомо. Запитання перебуває на етапі обговорення.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Трамп обговорював з Путіним ядерну безпеку. Також ми писали про те, що світові мільярдери почали купувати та будувати бункери.

Одеса Одеська область Новини Одеси повітряна тривога зміни оповіщення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
