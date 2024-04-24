Взрыв в Одессе 24 апреля — в Украине воздушная тревога

Тревога в ряде регионов — в Одессе уже прогремели взрывы
Взрывы в Одессе раздались в среду утром, 24 апреля. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают в воздушных силах и мониторинговые каналы.
Взрыв в Одессе 24 апреля
Обновлено 07:16. Журналисты сообщают, что в Одессе виднеется дым после взрывов в городе. Также в результате удара часть Одессы остается без света.
Утром 24 апреля в Одессе раздался громкий взрыв.
В командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о ракетной опасности.
Мониторинговые каналы сообщали, что по городу было выпущено две крылатые авиационные ракеты. Сейчас вся информация уточняется.
На юге страны и в других областях объявлена воздушная тревога.
Напомним, в ночь на 24 апреля российские оккупанты нанесли целенаправленный удар по жилому комплексу в Шевченковском районе Харькова. Известно о двух пострадавших.
Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину захватчики запустили 3 974 ракет и использовали 5 126 ударных беспилотников.
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