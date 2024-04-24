Взрыв в Одессе 24 апреля — в Украине воздушная тревога

Дым от взрыва в Одессе. Фото: Суспільне Одеса

Взрывы в Одессе раздались в среду утром, 24 апреля. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают в воздушных силах и мониторинговые каналы.

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Взрыв в Одессе 24 апреля

Обновлено 07:16. Журналисты сообщают, что в Одессе виднеется дым после взрывов в городе. Также в результате удара часть Одессы остается без света.

Утром 24 апреля в Одессе раздался громкий взрыв.

В командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о ракетной опасности.

Мониторинговые каналы сообщали, что по городу было выпущено две крылатые авиационные ракеты. Сейчас вся информация уточняется.

На юге страны и в других областях объявлена воздушная тревога.

Воздушная тревога в Украине 24 апреля

Напомним, в ночь на 24 апреля российские оккупанты нанесли целенаправленный удар по жилому комплексу в Шевченковском районе Харькова. Известно о двух пострадавших.

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину захватчики запустили 3 974 ракет и использовали 5 126 ударных беспилотников.