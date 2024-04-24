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Тривога у низці регіонів — в Одесі вже пролунали вибухи

24 квітня 2024 07:05
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Вибух в Одесі 24 квітня — в Україні повітряна тривога
Дим від вибуху в Одесі. Фото: Суспільне Одеса
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Вибухи в Одесі пролунали у середу зранку, 24 квітня. У низці областей оголошена повітряна тривога. 

Про це повідомляють у Повітряних силах та моніторингові канали.  

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Оновлено 07:16. Журналісти повідомляють, що в Одесі видніється дим після вибухів у місті. Також внаслідок удару частина Одеси залишається без світла. 

Зранку 24 квітня в Одесі пролунав гучний вибух.

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У командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку.

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Моніторингові канали повідомляли, що  по місту було випущено дві крилаті авіаційні ракети. Наразі уся інформація уточнюється. 

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На півдні країни та інших областях оголошена повітряна тривога.

повітряна тривога в Україні 24 квітня
Повітряна тривога в Україні 24 квітня

Нагадаємо, у ніч проти 24 квітня російські окупанти завдали цілеспрямований удар по житловому комплексу у Шевченківському районі Харкова. Відомо про двох постраждалих. 

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загарбники запустили 3 974 ракет та використали 5 126 ударних безпілотників. 

Одеса
вибух
обстріли
повітряна тривога
війна в Україні

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