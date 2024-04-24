Вибух в Одесі 24 квітня — в Україні повітряна тривога

Дим від вибуху в Одесі. Фото: Суспільне Одеса

Вибухи в Одесі пролунали у середу зранку, 24 квітня. У низці областей оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляють у Повітряних силах та моніторингові канали.

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Вибух в Одесі 24 квітня

Оновлено 07:16. Журналісти повідомляють, що в Одесі видніється дим після вибухів у місті. Також внаслідок удару частина Одеси залишається без світла.

Зранку 24 квітня в Одесі пролунав гучний вибух.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку.

Моніторингові канали повідомляли, що по місту було випущено дві крилаті авіаційні ракети. Наразі уся інформація уточнюється.

На півдні країни та інших областях оголошена повітряна тривога.

Повітряна тривога в Україні 24 квітня

Нагадаємо, у ніч проти 24 квітня російські окупанти завдали цілеспрямований удар по житловому комплексу у Шевченківському районі Харкова. Відомо про двох постраждалих.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загарбники запустили 3 974 ракет та використали 5 126 ударних безпілотників.