Тропическая птица из Африки вернулась на Одесчину: что известно

Редкая птица сиворакша, которая прилетела в Одесскую область. Фото: bird-ukraine.pp.ua

В Одесской области в Тузловских лиманах заметили сиворакшу, одну из самых ярких птиц украинской фауны. Птица вернулась из Африки и уже облетает побережье в поисках мест для гнездования.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на эколога и научного сотрудника парка "Тузловские лиманы" Ивана Русева.

По словам Ивана Русева, сиворакса — это одна из самых ярких птиц украинской фауны. Из-за насыщенной бирюзово-синей окраски ее часто называют "тропическим гостем". Эколог объясняет, что этот вид является перелетным и возвращается в Украину только тогда, когда устанавливается стабильное тепло и появляется достаточно корма.

"Сиворакша зимует в Африке и возвращается к нам в конце апреля, когда уже есть крупные насекомые. Летят они в основном в одиночку или небольшими группами, часто ночью", — отмечает Русев.

Эколог объясняет, что это активный охотник, который охотится из засады. Эту птицу часто можно увидеть на проводах или сухих ветках. Она выжидает и внезапно бросается на добычу. Питается крупными насекомыми, иногда ящерицами, лягушками и даже мелкими грызунами. В то же время эколог обращает внимание на тревожную тенденцию в численности.

"Численность сиворакши в Украине и Европе стремительно сокращается. Она занесена в Красную книгу", — отмечает Русев.

Сиворакша, птица, которая прилетела в Одесскую область из Африки. Фото: Иван Русев/facebook

Цапли в Одесской области

Кроме этого, в парке сейчас наблюдают массовое скопление цапель. На рассвете на небольшом проливе между лиманами собираются сотни птиц, среди которых больше всего малых чепурок.

"Малая чепура - это очень изящная белая птица, настоящее украшение наших водоемов. Они прилетели больше недели назад и уже активно осваивают территорию", — рассказывает эколог.

По его словам, эти птицы ведут активный образ охоты, в отличие от большой белой цапли. Вскоре они начнут гнездиться колониями. В период брачных игр у малых чепурок появляется характерный хохол из длинных белых перьев и декоративные перья на спине.

Плах малая чепура в Одесской области: Иван Русев/facebook

Серые гули в нацпарке в Одесской области

В то же время в Нижнеднестровском национальном природном парке уже появились первые выводки серого гуся. Их зафиксировали на мелководьях Карагольского залива. В среднем каждая семья сейчас воспитывает около пяти гусят. Малыши держатся рядом с родителями и мгновенно прячутся в растительности или направляются к камышам в случае опасности.

Серые гуси в нацпарке. Фото: Нижнеднестровский национальный природный парк/facebook

Серый гусь является предком большинства домашних пород, но в дикой природе эти птицы значительно осторожнее и выносливее. Они гнездятся в труднодоступных местах и вместе защищают потомство. Карагольский залив в этот период становится своеобразным "детским садом" для водоплавающих птиц. Мелководье, теплая вода и богатая растительность создают идеальные условия для выращивания молодняка.

Другие птицы в Одесской области

Ранее на территории Тузловских лиманов заметили рыжую цаплю, очень редкую птицу. Она считается одной из самых сокровенных птиц в водно-болотных угодьях. Ее окрас помогает буквально исчезать среди камыша.

Как сообщали Новини.LIVE ранее над территорией Национального природного парка "Тузловские лиманы" наблюдали массовую миграцию. Только за два утренних часа специалисты насчитали более десяти тысяч птиц, держащих путь на север. Среди огромных стай можно было узнать как привычных зябликов или гусей, так и редких розовых пеликанов, краснокнижных огарей и малых бакланов.

Также Новини.LIVE писали, что в нацпарке в Одесской области выпустили в дикую природу сипуху, которую несколько месяцев назад нашли раненой. Этот вид занесен в Красную книгу Украины и сейчас находится под угрозой исчезновения. Несколько месяцев назад сипуху принесли раненой на Станцию юннатов в Измаиле.