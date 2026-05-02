Тропічний птах з Африки повернувся на Одещину: що відомо

Рідкісний птах сиворакша, який прилетів на Одещину. Фото: bird-ukraine.pp.ua

На Одещині в Тузлівських лиманах помітили сиворакшу, одного з найяскравіших птахів української фауни. Птах повернувся з Африки і вже облітає узбережжя в пошуках місць для гніздування.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на еколога і наукового співробітника парку "Тузлівські лимани" Івана Русєва.

Птах з Африки прилетів на Одещину

За словами Івана Русєва, сиворакша — це один із найяскравіших птахів української фауни. Через насичене бірюзово-синє забарвлення її часто називають "тропічним гостем". Еколог пояснює, що цей вид є перелітним і повертається в Україну лише тоді, коли встановлюється стабільне тепло та з’являється достатньо корму.

"Сиворакша зимує в Африці і повертається до нас наприкінці квітня, коли вже є великі комахи. Летять вони здебільшого поодинці або невеликими групами, часто вночі", — зазначає Русєв.

Еколог пояснює, що це активний мисливець, який полює із засідки. Цього птаха часто можна побачити на дротах або сухих гілках. Він чекає і раптово кидається на здобич. Харчується великими комахами, іноді ящірками, жабами і навіть дрібними гризунами. Водночас еколог звертає увагу на тривожну тенденцію у чисельності.

"Чисельність сиворакші в Україні та Європі стрімко скорочується. Вона занесена до Червоної книги", — наголошує Русєв.

Сиворакша, птах, який прилетів на Одещину з Африки. Фото: Іван Русєв/facebook

Чаплі на Одещині

Окрім цього, у парку зараз спостерігають масове скупчення чапель. На світанку на невеликій протоці між лиманами збираються сотні птахів, серед яких найбільше малих чепур.

"Мала чепура — це дуже витончений білий птах, справжня окраса наших водойм. Вони прилетіли більше тижня тому і вже активно освоюють територію", — розповідає еколог.

За його словами, ці птахи ведуть активний спосіб полювання, на відміну від великої білої чаплі. Невдовзі вони почнуть гніздуватися колоніями. У період шлюбних ігор у малих чепур з’являється характерний хохол із довгих білих пір’їн та декоративне пір’я на спині.

Плах мала чепура на Одещині. Фото: Іван Русєв/facebook

Сірі гули у нацпарку на Одещині

Водночас у Нижньодністровському національному природному парку вже з’явилися перші виводки сірої гуски. Їх зафіксували на мілководдях Карагольської затоки. У середньому кожна родина зараз виховує близько п’яти гусенят. Малеча тримається поруч із батьками і миттєво ховається в рослинності або прямує до очеретів у разі небезпеки.

Сірі гуси у нацпарку. Фото: Нижньодністровський національний природній парк/facebook

Сіра гуска є предком більшості свійських порід, але в дикій природі ці птахи значно обережніші та витриваліші. Вони гніздяться у важкодоступних місцях і разом захищають потомство. Карагольська затока в цей період стає своєрідним "дитячим садком" для водоплавних птахів. Мілководдя, тепла вода і багата рослинність створюють ідеальні умови для вирощування молодняка.

Інші птахи на Одещині

Раніше на території Тузлівських лиманів помітили руду чаплю, дуже рідкісного птаха. Вона вважається однією з найпотаємніших птахів у водно-болотних угіддях. Її забарвлення допомагає буквально зникати серед очерету.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше над територією Національного природного парку "Тузлівські лимани" спостерігали масову міграцію. Лише за дві ранкові години фахівці нарахували понад десять тисяч птахів, що тримають шлях на північ. Серед величезних зграй можна було впізнати як звичних зябликів чи гусей, так і рідкісних рожевих пеліканів, червонокнижних огарів та малих бакланів.

Також Новини.LIVE писали, що у нацпарку на Одещині випустили в дику природу сипуху, яку кілька місяців тому знайшли пораненою. Цей вид занесений до Червоної книги України і нині перебуває під загрозою зникнення. Кілька місяців тому сипуху принесли пораненою на Станцію юннатів в Ізмаїлі.