Трудовые мигранты в Украине: рисков для волнения нет

Строители на рабочем месте. Фото иллюстративное: Армия Inform

В Украине продолжаются дискуссии относительно трудовых мигрантов и их количества. Распространенные в соцсетях заявления о массовом наплыве иностранцев не соответствуют реальной статистике. Сейчас мигрантов в стране даже меньше, чем до начала полномасштабной войны. В то же время Украина сталкивается с дефицитом работников в различных сферах.

Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Реальная статистика

Количество трудовых мигрантов в Украине остается небольшим. По словам первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка, сейчас речь идет максимум о 10 тысячах людей разных национальностей. Он подчеркнул, что нынешние показатели ниже, чем были до начала полномасштабного вторжения.

"Статистика очень простая. У нас мигрантов сейчас в целом меньше, чем даже до начала полномасштабного вторжения. Речь идет о максимум до 10 тысяч людей из разных национальностей", — сказал депутат.

Железняк о мигрантах. Фото: Новbyи.LIVE

Дефицит кадров

Проблемой для Украины сегодня является не избыток иностранных работников, а их нехватка. По мнению Железняка, утверждения о массовом приезде трудовых мигрантов не имеют под собой реальных оснований.

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"Для нас это больше вызов, что их так мало едет, чем проблема", — отметил народный депутат.

В то же время он раскритиковал распространенные в информационном пространстве заявления о якобы миллионах иностранцев, которые могут приехать в Украину.

"Миллионы бангладешцев или индусов живут в голове некоторых политиков в соцсетях", — сказал Железняк.

Он также обратил внимание на то, что даже те иностранцы, которые приезжают в Украину, часто впоследствии переезжают в страны Европейского Союза.

Привлечение иностранцев

Одним из инструментов привлечения иностранных специалистов стало е-резидентство. Эта система позволяет работать на украинский рынок дистанционно и платить налоги в Украине. По словам депутата, этот механизм создавали для того, чтобы заинтересовать иностранцев сотрудничеством с украинским бизнесом и государством.

"Мы делали это для того, чтобы привлечь иностранцев. Это электронная возможность работать. Если откровенно, то даже такое не очень пока было интересно бангладешцам", — отметил Железняк.

Он добавил, что сейчас тема массового наплыва трудовых мигрантов остается далекой от реальности, а Украине приходится решать значительно более актуальные проблемы на рынке труда.

Как сообщали Новини.LIVE, после сложного и противоречивого 2025 года экономические ожидания украинцев остаются сдержанными. Прогнозируемый ранее рост ВВП на уровне 5% так и не стал реальностью, ведь война продолжила определять как политические, так и финансовые процессы. В то же время сам факт экономической стабильности в условиях полномасштабной агрессии эксперты называют ключевым достижением года. Украина не только удержала макрофинансовое равновесие, но и адаптировалась к жизни в условиях затяжной войны.

Также Новини.LIVE писали, что на фоне масштабного кадрового дефицита, вызванного войной, все чаще обсуждается привлечение иностранцев к восстановлению страны. Однако такая инициатива вызывает неоднозначную реакцию среди украинцев. Они опасаются экономического дисбаланса и потери приоритета для местных специалистов.