Это полный коммуникационный провал — нардеп Гончаренко об мобилизационном законопроекте

Нардеп Гончаренко в ВР. Фото: ЕС

Вчера вечером Кабмин опубликовал объяснительную записку в законопроект №10378 об усилении мобилизации в Украине. Пока ни одна властная структура не дает никаких комментариев, а в обществе тем временем образуются панические настроения.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

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"Подать в Рождественскую ночь, ни одного официального комментария ни от правительства, ни от президента, ни от военного командования. А у людей куча вопросов", — отметил Гончаренко.

Кроме того, нардеп отметил, что людям необходимо услышать более подробную информацию, потому что в каждой строке законопроекта прописана чья-то жизнь.

Предлагаемые изменения в мобилизации

введение новых правил для уклоняющихся — ограничение передвижения, трудоустройства и получения государственных услуг;

расширение круга лиц, подлежащих мобилизации — студентов, мужчин с инвалидностью и других лиц, в мирное время не подлежащих призыву;

улучшение эффективности мобилизационного процесса — использование современных технологий для оповещения призывников и их перевозки в места службы.

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров раскрыл суть нового подхода к мобилизации. По его словам, правительство уже консолидировало все базы данных с информацией о мужчинах призывного возраста в Украине и за рубежом. Власти уже решают, как осуществить оповещение украинцев о необходимости прийти в ТЦК СП.

Также мы писали, что скандальный законопроект об усилении мобилизации не учитывает кучу разных факторов. Скажем, создание полноценного единого электронного реестра военнообязанных, который упростит работу ТЦК.