Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Это полный коммуникационный провал — нардеп Гончаренко об мобилизационном законопроекте arrow

Это полный коммуникационный провал — нардеп Гончаренко об мобилизационном законопроекте

26 декабря 2023 15:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Это полный коммуникационный провал — нардеп Гончаренко об мобилизационном законопроекте
Нардеп Гончаренко в ВР. Фото: ЕС
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Вчера вечером Кабмин опубликовал объяснительную записку в законопроект №10378 об усилении мобилизации в Украине. Пока ни одна властная структура не дает никаких комментариев, а в обществе тем временем образуются панические настроения.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Читайте также:

"Подать в Рождественскую ночь, ни одного официального комментария ни от правительства, ни от президента, ни от военного командования. А у людей куча вопросов", — отметил Гончаренко.

Кроме того, нардеп отметил, что людям необходимо услышать более подробную информацию, потому что в каждой строке законопроекта прописана чья-то жизнь.

Предлагаемые изменения в мобилизации

  • введение новых правил для уклоняющихся — ограничение передвижения, трудоустройства и получения государственных услуг;
  • расширение круга лиц, подлежащих мобилизации — студентов, мужчин с инвалидностью и других лиц, в мирное время не подлежащих призыву;
  • улучшение эффективности мобилизационного процесса — использование современных технологий для оповещения призывников и их перевозки в места службы.

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров раскрыл суть нового подхода к мобилизации. По его словам, правительство уже консолидировало все базы данных с информацией о мужчинах призывного возраста в Украине и за рубежом. Власти уже решают, как осуществить оповещение украинцев о необходимости прийти в ТЦК СП.

Также мы писали, что скандальный законопроект об усилении мобилизации не учитывает кучу разных факторов. Скажем, создание полноценного единого электронного реестра военнообязанных, который упростит работу ТЦК.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Закон о мобилизации интересует не всех депутатов — какой комитет ВР не будет рассматривать документ - 80x80

Закон о мобилизации интересует не всех депутатов — какой комитет ВР не будет рассматривать документ

Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме