Це повний комунікаційний провал — нардеп Гончаренко про мобілізаційний законопроєкт

Нардеп Гончаренко у ВР. Фото: ЄС

Вчора ввечері Кабмін опублікував пояснювальну записку до законопроєкту №10378 про посилення мобілізації в Україні. Наразі жодна владна структура не дає жодних коментарів, а у суспільстві тим часом утворюються панічні настрої.

Про це у своєму Telegram-каналі розповів Народний депутат України Олексій Гончаренко.

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"Подати в Різдвяну ніч, жодного офіційного коментаря ні від уряду, ні від президента, ні від військового командування. А в людей купа питань", — зазначив Гончаренко.

Крім того, нардеп зазначив, що людям необхідно почути більш детальну інформацію, бо в кожному рядку законопроєкту прописано чиєсь життя.

Зміни в мобілізації — що пропонують

запровадження нових правил для ухилянтів — обмеження пересування, працевлаштування та отримання державних послуг;

розширення кола осіб, які підлягають мобілізації — студентів, чоловіків з інвалідністю та інших осіб, які в мирний час не підлягають призову;

покращення ефективності мобілізаційного процесу — використання сучасних технологій для сповіщення призовників та їхнього перевезення до місць служби.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров розкрив суть нового підходу до мобілізації. За його словами, уряд вже консолідував всі бази даних з інформацією про чоловіків призовного віку в Україні та за кордоном. Влада вже вирішує, як здійснити оповіщення українців про необхідність прийти до ТЦК СП.

Також ми писали, що скандальний законопроєкт про посилення мобілізації не враховує купу різних факторів. Скажімо, створення повноцінного єдиного електронного реєстру військовозобов’язаних, який спростить роботу ТЦК.