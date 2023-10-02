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"Это военные преступления": Румыния отреагировала на атаки портов на юге Одесчины

2 октября 2023 12:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Румыния отреагировала на атаки портов на юге Одесщины
Взрыв русского дрона на территории Румынии. Фото: скриншот с видео
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Атакуя гражданскую инфраструктуру Украины, в том числе порты на юге Одесской области, Россия совершает военные преступления, ставя под угрозу и другие страны. На территории Румынии уже находились обломки российских дронов, поэтому страна-член НАТО обеспокоена безопасностью своих граждан.

Об этом перед встречей министров иностранных дел ЕС в Киеве сообщила глава МИД Румынии Луминица Одобеску.

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"Мы здесь для того, чтобы направить Украине мощный сигнал поддержки. Убеждена, что результатом сегодняшних обсуждений станет очень сильный сигнал поддержки для Украины и ее народа", — заявила Луминица Одобеску.

Угроза для Румынии

Чиновница подчеркнула, что во время атак на Дунайский кластер в Украине российские БпЛА пролетают очень близко к границам с Румынией, а иногда и пересекают его.

"То, что делает Россия рядом с нашей границей, подрывает украинскую экономику, продовольственную безопасность, в том числе на глобальном уровне, и гражданскую навигацию в Черном море", — отметила она.

Также Одобеску добавила, что Румыния продолжит оказывать помощь Украине с транзитом зерновых. И в настоящее время из-за "путей солидарности" в Румынии провезли до 25 млн тонн продукции.

Напомним, в понедельник, 2 октября, в Киеве началась "историческая встреча" министров иностранных дел ЕС. Это впервые в истории Евросоюза такая встреча проходит за его пределами.

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