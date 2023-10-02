"Це воєнні злочини": Румунія відреагувала на атаки портів на півдні Одещини
Атакуючи цивільну інфраструктуру України, зокрема порти на півдні Одеської області, Росія чинить воєнні злочини, ставлячи під загрозу й інші країни. На території Румунії вже знаходили уламки російських дронів, тож країна-член НАТО занепокоєна безпекою своїх громадян.
Про це перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у Києві повідомила очільниця МЗС Румунії Лумініца Одобеску.
"Ми тут для того, щоб надіслати Україні потужний сигнал підтримки. Переконана, що результатом сьогоднішніх обговорень стане дуже сильний сигнал підтримки для України та її народу", — заявила Лумініца Одобеску.
Загроза для Румунії
Посадовиця наголосила, що під час атак на Дунайський кластер в Україні, російські БпЛА пролітають надзвичайно близько до кордонів з Румунією, а іноді й перетинають його.
"Те, що робить Росія поруч з нашим кордоном, підриває українську економіку, продовольчу безпеку, у тому числі на глобальному рівні, та цивільну навігацію у Чорному морі", — зазначила вона.
Також Одобеску додала, що Румунія продовжить допомагати Україні з транзитом зернових. І на цей час через "шляхи солідарності" у Румунії провезли до 25 млн тонн продукції.
Нагадаємо, У понеділок, 2 жовтня, у Києві розпочалась "історична зустріч" міністрів закордонних справ ЄС. Це вперше в історії Євросоюзу така зустріч проходить за його межами.