Румунія відреагувала на атаки портів на півдні Одещини

Вибух російського дрона на території Румунії. Фото: скриншот з відео

Атакуючи цивільну інфраструктуру України, зокрема порти на півдні Одеської області, Росія чинить воєнні злочини, ставлячи під загрозу й інші країни. На території Румунії вже знаходили уламки російських дронів, тож країна-член НАТО занепокоєна безпекою своїх громадян.

Про це перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у Києві повідомила очільниця МЗС Румунії Лумініца Одобеску.

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"Ми тут для того, щоб надіслати Україні потужний сигнал підтримки. Переконана, що результатом сьогоднішніх обговорень стане дуже сильний сигнал підтримки для України та її народу", — заявила Лумініца Одобеску.

Загроза для Румунії

Посадовиця наголосила, що під час атак на Дунайський кластер в Україні, російські БпЛА пролітають надзвичайно близько до кордонів з Румунією, а іноді й перетинають його.

"Те, що робить Росія поруч з нашим кордоном, підриває українську економіку, продовольчу безпеку, у тому числі на глобальному рівні, та цивільну навігацію у Чорному морі", — зазначила вона.

Також Одобеску додала, що Румунія продовжить допомагати Україні з транзитом зернових. І на цей час через "шляхи солідарності" у Румунії провезли до 25 млн тонн продукції.

Нагадаємо, У понеділок, 2 жовтня, у Києві розпочалась "історична зустріч" міністрів закордонних справ ЄС. Це вперше в історії Євросоюзу така зустріч проходить за його межами.