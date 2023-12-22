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Это уничтожение нации — нардеп из Одессы возмутился легализацией медицинского каннабиса

22 декабря 2023 14:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Это уничтожение нации — нардеп из Одессы возмутился легализацией медицинского каннабиса
нардеп Дмитрук в стенах ВР. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Вчера, 21 декабря, Верховная рада Украины во втором чтении приняла законопроект о медицинском каннабисе, однако не все остались этим довольны. Нардеп родом из Одессы Артем Дмитрук отметил, что таким образом в стране могут разрешить употреблять и другие наркотики.

Об этом в Instagram stories рассказал народный депутат Артем Дмитрук.

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"Уже очень скоро мы увидим тысячи полей и лабораторий, где будут выращивать "траву", а на каждом шагу будут ее курить. Цель у государства в этой деятельности одна — уничтожение нации", — сказал Дмитрук.

Законопроект о медицинском каннабисе

Пока известно, что был принят законопроект№7457, предусматривающий легализацию медицинского каннабиса в Украине.

Учреждения здравоохранения и предприниматели, которые получат лицензию, будут иметь возможность покупать, перевозить, хранить, отпускать, использовать и уничтожать наркотические средства.

Врачи смогут выписывать препараты с каннабисом. Их отпуск будет производиться только по рецепту.

Напомним, политическая партия "Батькивщина" хочет обратиться в Конституционный суд с целью отмены закона о легализации медицинского каннабиса. Глава фракции Юлия Тимощенко заявила, что этот законопроект "легализует наркобизнес и наркомафию".

Также мы писали, что народный депутат Украины Артем Дмитрук возмутился обыском в церквях УПЦ (МП) и назвал сотрудников ТЦК импотентами. Избранник отметил, что "кошмарить" людей нужно в колл-центрах и нелегальных казино, а не в монастырях.

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