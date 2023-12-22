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Це знищення нації — нардеп з Одеси обурився легалізації медичного канабісу

22 грудня 2023 14:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Це знищення нації — нардеп з Одеси обурився легалізації медичного канабісу
Нардеп Дмитрук у стінах ВР. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Вчора, 21 грудня, Верховна рада України в другому читанні ухвалила законопроєкт про медичний канабіс, однак не всі залишилися цим задоволені. Нардеп родом з Одеси Артем Дмитрук зазначив, що таким чином в країні можуть дозволити вживати й інші наркотики.

Про це в Instagram stories розповів народний депутат Артем Дмитрук. 

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"Вже дуже скоро ми побачимо тисячі полів та лабораторій, де будуть вирощувати "траву", а на кожному кроці будуть її курити. Ціль у держави у цій діяльності одна — знищення нації", — сказав Дмитрук.

Законопроєкт про медичний канабіс

Наразі відомо, що ухвалили законопроєкт №7457, який передбачає легалізацію медичного канабісу в Україні.

Заклади охорони здоров'я та підприємці, які отримають ліцензію, матимуть можливість купувати, перевозити, зберігати, відпускати, використовувати та знищувати наркотичні засоби.

Лікарі зможуть виписувати препарати з канабісом. Їх відпуск буде здійснюватися лише за рецептом.

Нагадаємо, політична партія "Батьківщина" хоче звернутися до Конституційного суду з метою скасування закону про легалізацію медичного канабісу. Голова фракції Юлія Тимощенко заявила, що цей законопроєкт "легалізує наркобізнес і наркомафію".

Також ми писали, що народний депутат України Артем Дмитрук  обурився обшукам у церквах УПЦ (МП) та назвав співробітників ТЦК імпотентами. Обранець зазначив, що "кошмарити" людей треба у кол-центрах та нелегальних казино, а не у монастирях.

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