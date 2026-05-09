Главная Одесса

Целился в женщину: в полиции рассказали детали стрельбы в Одессе

Дата публикации 9 мая 2026 16:41
Целился в женщину: в полиции рассказали детали стрельбы в Одессе
Задержан мужчина, который стрелял в Одессе. Фото: Патрульная полиция Одессы

В Одессе патрульные задержали мужчину после сообщения о стрельбе на улице Среднефонтанской. По словам очевидцев, он угрожал женщине предметом, похожим на пистолет, а затем несколько раз выстрелил в воздух.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Патрульную полицию Одессы.

Пістолет з якого стріляли біля піцерії в Одесі
Пистолет, из которого стрелял мужчина. Фото: Патрульная полиция Одессы

Стрельба возле пиццерии в Одессе

По их данным, правоохранители получили сообщение на номер 102 и прибыли на место происшествия. Заявительница рассказала правоохранителям, что неизвестный мужчина вел себя агрессивно и угрожал ей оружием. После этого раздались выстрелы.

Неподалеку от места происшествия инспекторы обнаружили мужчину с признаками алкогольного опьянения. Именно на него указала женщина. Рядом с ним находился предмет, похожий на пистолет.

Задержание стрелка в Одессе

Мужчину задержали патрульные совместно с военнослужащими Национальной гвардии. Для этого правоохранители применили физическую силу в соответствии с законом. На место вызвали следственно-оперативную группу. Оружие изъяли и направили на экспертизу. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства инцидента и определяют правовую квалификацию события.

Читайте также:

Что известно о стрельбе в Одессе

Инцидент в Одессе произошел в пятницу, 8 мая. Около 21:00 мужчина открыл стрельбу в пиццерии на улице Среднефонтанской. По информации местных, прозвучало пять выстрелов. Пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Одессе задержали агента российских спецслужб, который готовил убийство высокопоставленного чиновника Военно-Морских Сил ВСУ. Покушение планировали осуществить накануне 9 мая, чтобы использовать это для российской пропаганды. Следствие считает, что киллер должен был расстрелять украинского офицера возле его дома во время выезда на автомобиле. Для этого агент готовил засаду и заранее изучал местность. Задержание провели 8 мая сотрудники контрразведки и спецназовцы ЦСО "Альфа".

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одессе правоохранители задержали женщину, которая работала на российскую спецслужбу. Она установила GPS-трекер под авто офицера Сил спецопераций, чтобы передать данные для атаки. Через него российская сторона планировала отслеживать маршруты и время передвижения, чтобы организовать убийство с использованием огнестрельного оружия.

стрельба полиция Новости Одессы задержание
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
