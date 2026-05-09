Одеса Цілився у жінку: у поліції розповіли деталі стрілянини в Одесі

Цілився у жінку: у поліції розповіли деталі стрілянини в Одесі

Дата публікації: 9 травня 2026 16:41
Затриманий чоловік, який стріляв в Одесі. Фото: Патрульна поліція Одеси

В Одесі патрульні затримали чоловіка після повідомлення про стрілянину на вулиці Середньофонтанській. За словами очевидців, він погрожував жінці предметом, схожим на пістолет, а потім кілька разів вистрілив у повітря.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Патрульну поліцію Одеси.

Пістолет з якого стріляли біля піцерії в Одесі
Пістолет, я якого стріляв чоловік. Фото: Патрульна поліція Одеси

Стрілянина біля піцерії в Одесі

За їхніми даними, правоохоронці отримали повідомлення на номер 102 і прибули на місце події. Заявниця розповіла правоохоронцям, що невідомий чоловік поводився агресивно та погрожував їй зброєю. Після цього пролунали постріли.

Неподалік місця події інспектори виявили чоловіка з ознаками алкогольного сп’яніння. Саме на нього вказала жінка. Поруч із ним знаходився предмет, схожий на пістолет.

Затримання стрілка в Одесі

Чоловіка затримали патрульні спільно з військовослужбовцями Національної гвардії. Для цього правоохоронці застосували фізичну силу відповідно до закону. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Зброю вилучили та направили на експертизу. Наразі слідчі встановлюють усі обставини інциденту та визначають правову кваліфікацію події.

Що вдомо про стрілянину в Одесі

Інцидент в Одесі стався у пʼятницю, 8 травня. Близько 21:00 чоловік відкрив стрілянину в піцерії на вулиці Середньофонтанській. За інформацією місцевих, пролунало пʼять пострілів. Постраждалих унаслідок події немає.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Одесі затримали агента російських спецслужб, який готував убивство високопосадовця Військово-Морських Сил ЗСУ. Замах планували здійснити напередодні 9 травня, щоб використати це для російської пропаганди. Слідство вважає, що кілер мав розстріляти українського офіцера біля його будинку під час виїзду на автомобілі. Для цього агент готував засідку і заздалегідь вивчав місцевість. Затримання провели 8 травня співробітники контррозвідки та спецпризначенці ЦСО "Альфа". 

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Одесі правоохоронці затримали жінку, яка працювала на російську спецслужбу. Вона встановила GPS-трекер під авто офіцера Сил спецоперацій, щоб передати дані для атаки. Через нього російська сторона планувала відстежувати маршрути і час пересування, щоб організувати вбивство з використанням вогнепальної зброї.

Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Лілія Швець
