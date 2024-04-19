Зона ЮНЕСКО в Одессе: чего ждать после расширения

Одесский оперный театр. Фото: Новини.LIVE

На сайте ЮНЕСКО появилась карта Одессы, на которой отмечена новая зона, попадающая под охрану всемирного наследия. Если раньше это был небольшой участок в центре, то теперь это вся его центральная часть. Но такие решения не только положительно отражаются на имидже города, но и налагают дополнительные обязательства.

О расширении зоны ЮНЕСКО и о перспективах для города журналисты Новини.LIVE поговорили с руководителем департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Одесского горсовета Иваном Липтугой.

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Расширение зоны ЮНЕСКО

Одессу внесли в защитный список ЮНЕСКО по ускоренной процедуре, уже когда над городом летали российские ракеты. Сейчас расширение этой зоны на весь центр города — это положительный знак. Чиновники уверены, что таким образом удастся привлечь деньги, чтобы восстановить не только пострадавшие в результате войны памятники архитектуры, но и отремонтировать находящиеся в плачевном состоянии.

"Когда нас включили, локация была обозначена до улицы Жуковского и занимала небольшую территорию в самом сердце города. Сначала территория ЮНЕСКО содержала всю территорию торгового порта, а комитет рекомендовал исключить его и перенести в буферную зону. И расширить границы до комплексной охранной зоны, которая у нас проходит по Лидерсовскому бульвару — Пантелеймоновской — Старопортофранковской и почти до улицы Балковской и Пересыпского моста", – сказал директор департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Одесского городского совета Иван Липтуга.

Директор департамента культуры и международного сотрудничества Иван Липтуга. Фото: Новини.LIVE

Что касается процесса расширения зоны ЮНЕСКО в Одессе, то он был достаточно длительным, ведь министерство культуры проводило дополнительные проверки и сомневалось в целесообразности ее увеличения. Основной проблемой была хаотическая застройка, в том числе возле Привоза. Но, в итоге, комитет ЮНЕСКО принял новые границы.

"Мы должны относиться к этой зоне особенно, это будет касаться и жильцов домов, и бизнеса, и реставрирования. Каждый шаг должен быть прописан", — добавил Липтуга.

Пьедестал памятника "Основателям Одессы". Фото: Новини.LIVE

Культура под защитой ЮНЕСКО

Увеличение зоны под охраной ЮНЕСКО означает, что каждое здание в нем становится памятником архитектуры, говорит Липтуга. Таким образом, исторический центр Одессы стал наибольшим материальным наследием в Украине, которое вошло под защиту международной организации.

"Расширение территории означает, что все в ней становится достопримечательностью. Количество памятников национального или местного значения не изменилось, теперь просто все 600 гектаров центра Одессы стали памятником всемирного значения", — подчеркнул чиновник.

Иван Липтуга о защите ЮНЕСКО. Фото: Новини.LIVE

Сегодня в историческом центре Одессы значительное количество домов-памятников архитектуры находится в частных руках, что значительно усложняет работу по их восстановлению. Однако процесс продолжается, в частности, благодаря международным организациям, которые помогают в реставрации и восстановлении центральной части города.

"Здесь большая работа на многие годы. Сейчас главное — победа, а затем, в соответствии со всеми требованиями ЮНЕСКО, нужно восстановить историческую подлинность города. И улицы нужно сделать такими, какими они планировались де Волланом и Дюком де Ришелье. Город должен быть хорош не только как музей, но и для жизни, в которую стоит инвестировать", — подытожил Иван Липтуга.

Люди гуляют по Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

В январе прошлого года исторический центр Одессы вошел в списки культурного наследия ЮНЕСКО, несмотря на попытки России саботировать это решение. Однако сегодня город увеличил пределы защиты мировой организации и готов защитить себя и свою историю от любых нападок противника.