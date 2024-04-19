Зона ЮНЕСКО в Одесі: чого чекати після розширення

Одеський оперний театр. Фото: Новини.LIVE

На сайті ЮНЕСКО з'явилася карта Одеси, на якій відмічено нову зону, яка потрапляє під охорону всесвітньої спадщини. Якщо раніше це була невелика ділянка в центрі, то тепер це вся його центральна частина. Але такі рішення не лише позитивно позначаються на іміджі міста, а й накладають додаткові зобов'язання.

Про розширення зони ЮНЕСКО та про перспективи для міста журналісти Новини.LIVE поговорили з очыльником департамента культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Одеської міськради Іваном Ліптугою.

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Розширення зони ЮНЕСКО

Одесу внесли до захисного списку ЮНЕСКО за прискореною процедурою, вже коли над містом літали російські ракети. Зараз розширення цієї зони на весь центр міста — це позитивний знак. Чиновники впевнені: таким чином вдасться залучити гроші, щоб відновити не тільки постраждалі в результаті війни пам'ятки архітектури, а й відремонтувати ті, що перебувають у жалюгідному стані.

"Коли нас включили, територія проходила до вулиці Жуковського і займала невелику територію в самому серці міста. З початку територія ЮНЕСКО містила всю територію торговельного порту, а комітет рекомендував виключити його та перенести у буферну зону. І розширити межі до комплексної охоронної зони, яка в нас проходить по Лідерсовському бульвару — Пантелеймонівській — Старопортофранківській та майже до вулиці Балківської та Пересипського мосту", — сказав директор департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Одеської міської ради Іван Ліптуга.

Директор департаменту культури та міжнародної співпраці Іван Ліптуга. Фото: Новини.LIVE

Що стосується процесу розширення зони ЮНЕСКО в Одесі, то він був досить тривалим, адже міністерство культури проводило додаткові перевірки та сумнівалося в доцільності її збільшення. Основною проблемою була хаотична забудова, зокрема біля Привозу. Але, зрештою, комітет ЮНЕСКО ухвалив нові межі.

"Ми маємо ставитися до цієї зони особливо, це стосуватиметься і мешканців будинків, і бізнесу, і реставрування. Кожен крок має бути прописаний", — додав Ліптуга.

Пʼєдестал памʼятника "Засновникам Одеси". Фото: Новини.LIVE

Культура під захистом ЮНЕСКО

Збільшення зони під охороною ЮНЕСКО означає, що кожна будівля у ній стає памʼяткою архітектури, каже Ліптуга. Таким чином, історичний центр Одеси став найбільшою матеріальною спадщиною в Україні, яка увійшла під захист міжнародної організації.

"Розширення території означає, що усе в ній стає памʼяткою. Кількість памʼяток національного або місцевого значення не змінилася, тепер просто усі 600 гектарів центру Одеси стало памʼяткою всесвітнього значення", — наголосив посадовець.

Іван Ліптуга про захист ЮНЕСКО. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні в історичному центрі Одеси значна кількість будинків-памʼяток архітектури перебувають у приватних руках, що значно ускладнює роботу з їхнього відновлення. Однак процес триває, зокрема завдяки міжнародним організаціям, які допомагають у реставрації та відновленні центральної частини міста.

"Тут велика робота на багато років. Зараз головне — перемога, а потім, відповідно до всіх вимог ЮНЕСКО, треба відновити історичну автентичність міста. І вулиці треба зробити такими, якими вони планувалися де Волланом та Дюком де Рішельє. Місто має бути гарним не тільки як музей, але й для життя, у яке варто інвестувати", — підсумував Іван Ліптуга.

Люди гуляють на Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE

У січні минулого року історичний центр Одеси увійшов до списків культурної спадщини ЮНЕСКО, попри намагання Росії саботувати це рішення. Однак сьогодні місто збільшило межі захисту світової організації та готове захистити себе та свою історію від будь-яких нападок ворога.