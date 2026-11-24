Автомобиль на АЗС. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

На АЗС Одессы цены на топливо продолжают стремительно падать. Больше всего подешевели бензин А-92, А-95 и дизельное топливо. В то же время автогаз пошел в обратном направлении и в ноябре подорожал. По состоянию на 24 ноября стоимость топлива на заправках города существенно различается в зависимости от сети.

Журналисты Новини.LIVE побывали на АЗС Одессы и узнали актуальную стоимость топлива.

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Цены на АЗС Одессы

В крупных сетях цены на топливо сейчас выглядят следующим образом:

OKKO: PULLS 100 — 94,90 грн, PULLS 95 — 87,90 грн, А-95 Евро — 84,90 грн, PULLS ДП — 102,90 грн, ДП Евро — 99,90 грн.

Цены на АЗС ОККО. Фото: Новини.LIVE

UKRNAFTA: А-92 — 77,90 грн, А-95 — 79,90 грн, А-95 Energy — 82,90 грн, дизельное топливо — 96,90 грн.

Цены на АЗС Укрнафта. Фото: Новини.LIVE

WOG: А-100 Mustang — 96,90 грн, А-95 Евро и А-95 Mustang — по 89,90 грн, дизельное топливо Евро — 100,90 грн, дизельное топливо Mustang — 104,90 грн.

Цены на АЗС WOG. Новини.LIVE

Средние цены по Одесской области

По данным Минфина по состоянию на 24 ноября 2026 года, средние цены в регионе следующие:

Бензин А-95 премиум — 86,29 грн (-1,13 грн).

Бензин А-95 — 83,02 грн (-1,30 грн).

Бензин А-92 — 77,90 грн (без изменений).

Дизельное топливо — 97,89 грн (-0,89 грн).

Автомобильный газ — 62,14 грн (-0,24 грн).

Цены операторов по данным Минфина

По состоянию на 24 ноября 2026 года литр топлива в сетях области стоит следующее:

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AMIC: А-95+ — 83,90 грн, А-95 — 80,90 грн, дизельное топливо — 96,90 грн, газ — 62,90 грн.

Parallel: А-95+ — 81,90 грн, А-95 — 79,90 грн, дизельное топливо — 95,40 грн, газ — 59,90 грн.

SOCAR: А-95+ — 91,90 грн, А-95 — 88,90 грн, дизельное топливо — 103,00 грн, газ — 63,50 грн.

UKRNAFTA: А-95+ — 82,90 грн, А-95 — 79,90 грн, А-92 — 77,90 грн, дизельное топливо — 96,90 грн, газ — 60,90 грн.

UPG: А-95+ — 82,90 грн, А-95 — 80,90 грн, дизельное топливо — 96,90 грн, газ — 61,90 грн.

VST: А-95 — 80,90 грн, дизельное топливо — 95,00 грн, газ — 62,90 грн.

WOG: А-95+ — 89,90 грн, А-95 — 86,90 грн, дизельное топливо — 100,90 грн, газ — 63,50 грн.

БРСМ-Нафта: А-95 — 78,99 грн, дизельное топливо — 95,99 грн, газ — 59,99 грн.

Катрал: А-95+ — 88,99 грн, А-95 — 87,99 грн, дизельное топливо — 97,99 грн, газ — 61,99 грн.

OKKO: А-95+ — 87,90 грн, А-95 — 84,90 грн, дизельное топливо — 99,90 грн, газ — 63,90 грн.

Как менялись цены в течение ноября

В ноябре 2026 года большинство видов топлива заметно подешевели, а вот автогаз подорожал. Со 2 по 24 ноября средние цены изменились следующим образом:

А-95+ упал с 93,66 грн до 86,29 грн — минус 7,37 грн за литр.

А-95 снизился с 90,52 грн до 83,02 грн — минус 7,50 грн.

А-92 снизился с 86,90 грн до 77,90 грн — минус 9,00 грн.

Дизельное топливо подешевело со 104,58 грн до 97,89 грн — минус 6,69 грн.

Автогаз, напротив, подорожал с 58,52 грн в начале месяца до 62,48 грн в середине ноября, а к 24 числу немного подешевел до 62,14 грн (плюс 3,62 грн по сравнению с началом месяца).

Отметим, что одной из причин подорожания на АЗС экономист Эдуард Каражия называет увеличение расходов на доставку топлива в Украину. По его словам, значительную часть потребностей страны обеспечивает не украинское производство, поэтому стоимость поставок имеет существенное значение для конечной цены на заправках. Это касается и водителей в Одесской области, которые ощущают на себе изменения стоимости топлива.

Также мы писали, что на границе с Румынией водителей украинских автомобилей могут не пропустить из-за отсутствия действующего техосмотра. Румынские пограничники проверяют не только документы на машину, но и подтверждение ее технической исправности. Требование распространяется на транспорт с иностранной регистрацией, в частности украинской, даже если в Украине владелец не обязан регулярно проходить техосмотр.