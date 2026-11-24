Ціни на бензин і дизель в Одесі стрімко падають: вартість сьогодні
На АЗС Одеси продовжують стрімко падати ціни на пальне. Найбільше подешевшали бензин А-92, А-95 та дизельне пальне. Водночас автогаз пішов у протилежному напрямку й за листопад додав у ціні. Станом на 24 листопада вартість пального на заправках міста суттєво відрізняється залежно від мережі.
Журналісти Новини.LIVE побували на АЗС Одеси та дізналися актуальну вартість на пальне.
Ціни на АЗС Одеси
У великих мережах ціни на пальне зараз виглядають так:
- OKKO: PULLS 100 — 94,90 грн, PULLS 95 — 87,90 грн, А-95 Євро — 84,90 грн, PULLS ДП — 102,90 грн, ДП Євро — 99,90 грн.
- UKRNAFTA: А-92 — 77,90 грн, А-95 — 79,90 грн, А-95 Energy — 82,90 грн, ДП — 96,90 грн.
- WOG: А-100 Mustang — 96,90 грн, А-95 Євро та А-95 Mustang — по 89,90 грн, ДП Євро — 100,90 грн, ДП Mustang — 104,90 грн.
Середні ціни по Одеській області
За даними Мінфіну станом на 24 листопада 2026 року, середні ціни в регіоні такі:
- Бензин А-95 преміум — 86,29 грн (-1,13 грн).
- Бензин А-95 — 83,02 грн (-1,30 грн).
- Бензин А-92 — 77,90 грн (без змін).
- Дизельне пальне — 97,89 грн (-0,89 грн).
- Газ автомобільний — 62,14 грн (-0,24 грн).
Ціни операторів за даними Мінфіну
На 24 листопада 2026 року літр пального в мережах області коштує так:
- AMIC: А-95+ — 83,90 грн, А-95 — 80,90 грн, ДП — 96,90 грн, газ — 62,90 грн.
- Parallel: А-95+ — 81,90 грн, А-95 — 79,90 грн, ДП — 95,40 грн, газ — 59,90 грн.
- SOCAR: А-95+ — 91,90 грн, А-95 — 88,90 грн, ДП — 103,00 грн, газ — 63,50 грн.
- UKRNAFTA: А-95+ — 82,90 грн, А-95 — 79,90 грн, А-92 — 77,90 грн, ДП — 96,90 грн, газ — 60,90 грн.
- UPG: А-95+ — 82,90 грн, А-95 — 80,90 грн, ДП — 96,90 грн, газ — 61,90 грн.
- VST: А-95 — 80,90 грн, ДП — 95,00 грн, газ — 62,90 грн.
- WOG: А-95+ — 89,90 грн, А-95 — 86,90 грн, ДП — 100,90 грн, газ — 63,50 грн.
- БРСМ-Нафта: А-95 — 78,99 грн, ДП — 95,99 грн, газ — 59,99 грн.
- Катрал: А-95+ — 88,99 грн, А-95 — 87,99 грн, ДП — 97,99 грн, газ — 61,99 грн.
- OKKO: А-95+ — 87,90 грн, А-95 — 84,90 грн, ДП — 99,90 грн, газ — 63,90 грн.
Як змінювалися ціни протягом листопада
У листопаді 2026 року більшість видів пального відчутно подешевшали, а от автогаз пішов угору. З 2 по 24 листопада середні ціни змінилися так:
- А-95+ впав із 93,66 грн до 86,29 грн — мінус 7,37 грн за літр.
- А-95 знизився з 90,52 грн до 83,02 грн — мінус 7,50 грн.
- А-92 опустився з 86,90 грн до 77,90 грн — мінус 9,00 грн.
- Дизельне пальне подешевшало зі 104,58 грн до 97,89 грн — мінус 6,69 грн.
- Автогаз навпаки виріс із 58,52 грн на початку місяця до 62,48 грн у середині листопада, а до 24 числа трохи відкотився до 62,14 грн (плюс 3,62 грн до старту місяця).
Зазначимо, однією з причин подорожчання на АЗС економіст Едуард Каражия називає збільшення витрат на доставку пального в Україну. За його словами, значну частину потреб країни забезпечує не українське виробництво, тому вартість постачання має суттєве значення для кінцевої ціни на заправках. Це стосується і водіїв на Одещині, які відчувають зміни вартості пального.
Також ми писали, що на кордоні з Румунією водіїв українських автомобілів можуть не пропустити через відсутність чинного техогляду. Румунські прикордонники перевіряють не лише документи на машину, а й підтвердження її технічної справності. Вимога поширюється на транспорт з іноземною реєстрацією, зокрема українською, навіть якщо в Україні власник не зобов'язаний регулярно проходити техогляд.