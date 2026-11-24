Авто на АЗС. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На АЗС Одеси продовжують стрімко падати ціни на пальне. Найбільше подешевшали бензин А-92, А-95 та дизельне пальне. Водночас автогаз пішов у протилежному напрямку й за листопад додав у ціні. Станом на 24 листопада вартість пального на заправках міста суттєво відрізняється залежно від мережі.

Журналісти Новини.LIVE побували на АЗС Одеси та дізналися актуальну вартість на пальне.

Реклама

Ціни на АЗС Одеси

У великих мережах ціни на пальне зараз виглядають так:

OKKO: PULLS 100 — 94,90 грн, PULLS 95 — 87,90 грн, А-95 Євро — 84,90 грн, PULLS ДП — 102,90 грн, ДП Євро — 99,90 грн.

Ціни на АЗС ОККО. Фото: Новини.LIVE

UKRNAFTA: А-92 — 77,90 грн, А-95 — 79,90 грн, А-95 Energy — 82,90 грн, ДП — 96,90 грн.

Ціни на АЗС Укрнафта. Фото: Новини.LIVE

WOG: А-100 Mustang — 96,90 грн, А-95 Євро та А-95 Mustang — по 89,90 грн, ДП Євро — 100,90 грн, ДП Mustang — 104,90 грн.

Ціни на АЗС WOG. Фото: Новини.LIVE

Середні ціни по Одеській області

За даними Мінфіну станом на 24 листопада 2026 року, середні ціни в регіоні такі:

Реклама

Бензин А-95 преміум — 86,29 грн (-1,13 грн).

Бензин А-95 — 83,02 грн (-1,30 грн).

Бензин А-92 — 77,90 грн (без змін).

Дизельне пальне — 97,89 грн (-0,89 грн).

Газ автомобільний — 62,14 грн (-0,24 грн).

Ціни операторів за даними Мінфіну

На 24 листопада 2026 року літр пального в мережах області коштує так:

Читайте також:

AMIC: А-95+ — 83,90 грн, А-95 — 80,90 грн, ДП — 96,90 грн, газ — 62,90 грн.

Parallel: А-95+ — 81,90 грн, А-95 — 79,90 грн, ДП — 95,40 грн, газ — 59,90 грн.

SOCAR: А-95+ — 91,90 грн, А-95 — 88,90 грн, ДП — 103,00 грн, газ — 63,50 грн.

UKRNAFTA: А-95+ — 82,90 грн, А-95 — 79,90 грн, А-92 — 77,90 грн, ДП — 96,90 грн, газ — 60,90 грн.

UPG: А-95+ — 82,90 грн, А-95 — 80,90 грн, ДП — 96,90 грн, газ — 61,90 грн.

VST: А-95 — 80,90 грн, ДП — 95,00 грн, газ — 62,90 грн.

WOG: А-95+ — 89,90 грн, А-95 — 86,90 грн, ДП — 100,90 грн, газ — 63,50 грн.

БРСМ-Нафта: А-95 — 78,99 грн, ДП — 95,99 грн, газ — 59,99 грн.

Катрал: А-95+ — 88,99 грн, А-95 — 87,99 грн, ДП — 97,99 грн, газ — 61,99 грн.

OKKO: А-95+ — 87,90 грн, А-95 — 84,90 грн, ДП — 99,90 грн, газ — 63,90 грн.

Як змінювалися ціни протягом листопада

У листопаді 2026 року більшість видів пального відчутно подешевшали, а от автогаз пішов угору. З 2 по 24 листопада середні ціни змінилися так:

Реклама

А-95+ впав із 93,66 грн до 86,29 грн — мінус 7,37 грн за літр.

А-95 знизився з 90,52 грн до 83,02 грн — мінус 7,50 грн.

А-92 опустився з 86,90 грн до 77,90 грн — мінус 9,00 грн.

Дизельне пальне подешевшало зі 104,58 грн до 97,89 грн — мінус 6,69 грн.

Автогаз навпаки виріс із 58,52 грн на початку місяця до 62,48 грн у середині листопада, а до 24 числа трохи відкотився до 62,14 грн (плюс 3,62 грн до старту місяця).

Зазначимо, однією з причин подорожчання на АЗС економіст Едуард Каражия називає збільшення витрат на доставку пального в Україну. За його словами, значну частину потреб країни забезпечує не українське виробництво, тому вартість постачання має суттєве значення для кінцевої ціни на заправках. Це стосується і водіїв на Одещині, які відчувають зміни вартості пального.

Також ми писали, що на кордоні з Румунією водіїв українських автомобілів можуть не пропустити через відсутність чинного техогляду. Румунські прикордонники перевіряють не лише документи на машину, а й підтвердження її технічної справності. Вимога поширюється на транспорт з іноземною реєстрацією, зокрема українською, навіть якщо в Україні власник не зобов'язаний регулярно проходити техогляд.