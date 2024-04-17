Целое село в Одесской области осталось без воды — когда возобновят водоснабжение
Сегодня, 17 апреля, в одном из сел Одесского, а также в ряде улиц областного центра не будет воды из-за проведения ремонтных работ. Водоснабжение в дома области планируют вернуть к 15:00, однако одесситам около 20:30. Отметим, что время выполнения работ может изменяться.
Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- село Усатово – все дома.
Воды не будет до 15:00.
- Крымская, 80а,
- Академика Заболотного, 38а,
- Генерала Бочарова, 35, 38а,
- Семена Палия, 108.
Воды не будет до 20.30.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.
Больше о коммунальных услугах
Напомним, что Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона и может составить 60%.
Также мы писали, что в Украине сложно прогнозировать развитие событий в энергетическом секторе и ситуацию с коммунальными тарифами. В предстоящий осенне-зимний период страна войдет с дефицитом электроэнергетических мощностей, объем которого будет определяться способностью оградить объекты энергосистемы от обстрелов.
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