Целое село в Одесской области осталось без воды — когда возобновят водоснабжение

Женщина моет руки в кране, но напор воды слабый. Фото: Freepik

Сегодня, 17 апреля, в одном из сел Одесского, а также в ряде улиц областного центра не будет воды из-за проведения ремонтных работ. Водоснабжение в дома области планируют вернуть к 15:00, однако одесситам около 20:30. Отметим, что время выполнения работ может изменяться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

село Усатово – все дома.

Воды не будет до 15:00.

Крымская, 80а,

Академика Заболотного, 38а,

Генерала Бочарова, 35, 38а,

Семена Палия, 108.

Воды не будет до 20.30.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, что Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона и может составить 60%.



Также мы писали, что в Украине сложно прогнозировать развитие событий в энергетическом секторе и ситуацию с коммунальными тарифами. В предстоящий осенне-зимний период страна войдет с дефицитом электроэнергетических мощностей, объем которого будет определяться способностью оградить объекты энергосистемы от обстрелов.