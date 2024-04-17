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Ціле село на Одещині залишилось без води — коли відновлять водопостачання

17 квітня 2024 11:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ціле село на Одещині залишилось без води — коли відновлять водопостачання
Жінка миє руки у крані, але натиск води заслабкий. Фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 17 квітня, в одному з сіл Одеського, а також у низці вулиць обласного центру не буде води через проведення ремонтних робіт. Водопостачання у домівки області планують повернути до 15:00, проте одеситам — близько 20:30.  Зазначимо, що час виконання робіт може змінюватись.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

  • село Усатово — усі будинки.
    Води не буде до 15:00.
  • Кримська, 80а, 
  • Академіка Заболотного, 38а, 
  • Генерала Бочарова, 35, 38а, 
  • Семена Палія, 108.
    Води не буде до 20:30.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, що Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) може підвищити тарифи на водопостачання. Ціна одного кубометра води залежатиме від регіону і може сягнути 60%.

Також ми писали, що в Україні складно прогнозувати розвиток подій в енергетичному секторі та ситуацію з комунальними тарифами. У майбутній осінньо-зимовий період країна увійде з дефіцитом електроенергетичних потужностей, обсяг якого визначатиметься здатністю захистити об'єкти енергосистеми від обстрілів.

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Новини Одеси
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