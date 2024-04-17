Ціле село на Одещині залишилось без води — коли відновлять водопостачання

Жінка миє руки у крані, але натиск води заслабкий. Фото: Freepik

Сьогодні, 17 квітня, в одному з сіл Одеського, а також у низці вулиць обласного центру не буде води через проведення ремонтних робіт. Водопостачання у домівки області планують повернути до 15:00, проте одеситам — близько 20:30. Зазначимо, що час виконання робіт може змінюватись.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Читайте також:

Де немає води

село Усатово — усі будинки.

Води не буде до 15:00.

Кримська, 80а,

Академіка Заболотного, 38а,

Генерала Бочарова, 35, 38а,

Семена Палія, 108.

Води не буде до 20:30.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, що Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) може підвищити тарифи на водопостачання. Ціна одного кубометра води залежатиме від регіону і може сягнути 60%.



Також ми писали, що в Україні складно прогнозувати розвиток подій в енергетичному секторі та ситуацію з комунальними тарифами. У майбутній осінньо-зимовий період країна увійде з дефіцитом електроенергетичних потужностей, обсяг якого визначатиметься здатністю захистити об'єкти енергосистеми від обстрілів.