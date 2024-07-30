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Круглосуточные отключения воды в Одессе — кому следует подготовиться

30 июля 2024 19:43
Верзилова Єлизавета - редактор
Предупреждение жителей Одессы: 1 августа не будет воды
Одесситам отключат водоснабжение в четверг, 1 августа. Иллюстративное фото: Freepik
Верзилова Єлизавета - редактор

Послезавтра, 1 августа тысячи жителей Одессы остались без воды из-за ремонтных работ. Отключения начнутся в 9:00 в четверг, а  планируют полностью возобновить поставки до 22:00 того же дня. Отметим, что время выполнения работ может изменяться, как и перечень адресов, ведь вероятны аварии в течение дня.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где отключат воду

  • Святослава Рихтера, 8 — 130;
  • Спартаковская — все дома;
  • Граница — все дома;
  • Старицкого — все дома;
  • Малишевского — все дома;
  • Николая Бажана — все дома;
  • Платанова — все дома;
  • Алексея Косяченко — все дома;
  • Татьяны Тесс — все дома;
  • Ольги Благовидовой — все дома;
  • Николая Лысенко — все дома;
  • Апрельская — все дома;
  • Сельская — все дома;
  • Йозефа Прибика — все дома;
  • Туристская — все дома;
  • Гранатная — все дома.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели

Ранее мы писали, что сфера водоснабжения и водоотвода Украины столкнулась с большими проблемами из-за отсутствия тарифного регулирования для водоканалов. Если цены не будут пересмотрены, грозят серьезные последствия.

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