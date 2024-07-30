Предупреждение жителей Одессы: 1 августа не будет воды

Одесситам отключат водоснабжение в четверг, 1 августа. Иллюстративное фото: Freepik

Послезавтра, 1 августа тысячи жителей Одессы остались без воды из-за ремонтных работ. Отключения начнутся в 9:00 в четверг, а планируют полностью возобновить поставки до 22:00 того же дня. Отметим, что время выполнения работ может изменяться, как и перечень адресов, ведь вероятны аварии в течение дня.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Святослава Рихтера, 8 — 130;

Спартаковская — все дома;

Граница — все дома;

Старицкого — все дома;

Малишевского — все дома;

Николая Бажана — все дома;

Платанова — все дома;

Алексея Косяченко — все дома;

Татьяны Тесс — все дома;

Ольги Благовидовой — все дома;

Николая Лысенко — все дома;

Апрельская — все дома;

Сельская — все дома;

Йозефа Прибика — все дома;

Туристская — все дома;

Гранатная — все дома.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели

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