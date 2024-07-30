Предупреждение жителей Одессы: 1 августа не будет воды

Круглосуточные отключения воды в Одессе — кому следует подготовиться
Послезавтра, 1 августа тысячи жителей Одессы остались без воды из-за ремонтных работ. Отключения начнутся в 9:00 в четверг, а планируют полностью возобновить поставки до 22:00 того же дня. Отметим, что время выполнения работ может изменяться, как и перечень адресов, ведь вероятны аварии в течение дня.
Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".
Где отключат воду
- Святослава Рихтера, 8 — 130;
- Спартаковская — все дома;
- Граница — все дома;
- Старицкого — все дома;
- Малишевского — все дома;
- Николая Бажана — все дома;
- Платанова — все дома;
- Алексея Косяченко — все дома;
- Татьяны Тесс — все дома;
- Ольги Благовидовой — все дома;
- Николая Лысенко — все дома;
- Апрельская — все дома;
- Сельская — все дома;
- Йозефа Прибика — все дома;
- Туристская — все дома;
- Гранатная — все дома.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели
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