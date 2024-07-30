Попередження для жителів Одеси: 1 серпня не буде води

Одеситам відключать водопостачання у четвер, 1 серпня. Ілюстративне фото: Freepik

Післязавтра, 1 серпня тисячі жителів Одеси залишилась без води через ремонтні роботи. Відключення почнуться о 9:00 у четвер, а постачання планують повністю відновити до 22:00 того ж дня. Зазначимо, що час виконання робіт може змінюватись, як і перелік адрес, адже ймовірні аварії упродовж дня.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де відключать воду

Святослава Ріхтера, 8 — 130;

Спартаківська — усі будинки;

Кордонна — усі будинки;

Старицького — усі будинки;

Малішевського — усі будинки;

Миколи Бажана — усі будинки;

Платанова — усі будинки;

Олексія Косяченка — усі будинки;

Тетяни Тесс — усі будинки;

Ольги Благовидової — усі будинки;

Миколи Лисенка — усі будинки;

Квітнева — усі будинки;

Сільська — усі будинки;

Йозефа Прибіка — усі будинки;

Туристська — усі будинки;

Гранатна — усі будинки.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники

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