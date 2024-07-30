Попередження для жителів Одеси: 1 серпня не буде води

Цілодобові відключення води в Одесі — кому варто підготуватись
Післязавтра, 1 серпня тисячі жителів Одеси залишилась без води через ремонтні роботи. Відключення почнуться о 9:00 у четвер, а постачання планують повністю відновити до 22:00 того ж дня. Зазначимо, що час виконання робіт може змінюватись, як і перелік адрес, адже ймовірні аварії упродовж дня.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де відключать воду
- Святослава Ріхтера, 8 — 130;
- Спартаківська — усі будинки;
- Кордонна — усі будинки;
- Старицького — усі будинки;
- Малішевського — усі будинки;
- Миколи Бажана — усі будинки;
- Платанова — усі будинки;
- Олексія Косяченка — усі будинки;
- Тетяни Тесс — усі будинки;
- Ольги Благовидової — усі будинки;
- Миколи Лисенка — усі будинки;
- Квітнева — усі будинки;
- Сільська — усі будинки;
- Йозефа Прибіка — усі будинки;
- Туристська — усі будинки;
- Гранатна — усі будинки.
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники
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