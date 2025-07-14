Одесская область на третьем месте по сданным объектам недвижимости, однако спрос снизился

Новостройка в Одессе. Фото иллюстративное: DIM.RIA

Одесская область на третьем месте по количеству сданных в эксплуатацию в июне объектов недвижимости. Однако, в отличие от предложения, спрос на жилье в регионе ощутимо снизился.

Об этом говорится в аналитическом отчете DIM.RIA.

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Предложение на рынке

Самая высокая доля сданных объектов недвижимости в течение июня зафиксирована в Ровенской (68%), Запорожской (56%) и Одесской (54%) областях.

А наибольший рост количества объявлений о продаже вторичного жилья в июне наблюдался в Сумской и Черниговской областях, а также в Киеве. В западных регионах страны в течение месяца зафиксировано уменьшение предложения.

Сданные объекты. Инфографика: DIM.RIA

Спрос на рынке. Инфографика: DIM.RIA

Где спрос самый низкий

Интерес к новостройкам снизился почти во всех регионах. Самое ощутимое падение зафиксировано в Черниговской (-29%), Житомирской (-27%) и Волынской (-25%) областях. В Одесской области в течение июня спрос на жилье упал на 22%. Значительный рост наблюдается только на Закарпатье (+19%).

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