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Главная Одесса Цены на недвижимость в Одессе упали — причины

Цены на недвижимость в Одессе упали — причины

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 10:29
Одесская область на третьем месте по сданным объектам недвижимости, однако спрос снизился
Новостройка в Одессе. Фото иллюстративное: DIM.RIA

Одесская область на третьем месте по количеству сданных в эксплуатацию в июне объектов недвижимости. Однако, в отличие от предложения, спрос на жилье в регионе ощутимо снизился.

Об этом говорится в аналитическом отчете DIM.RIA.

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Предложение на рынке

Самая высокая доля сданных объектов недвижимости в течение июня зафиксирована в Ровенской (68%), Запорожской (56%) и Одесской (54%) областях.

А наибольший рост количества объявлений о продаже вторичного жилья в июне наблюдался в Сумской и Черниговской областях, а также в Киеве. В западных регионах страны в течение месяца зафиксировано уменьшение предложения.

Одеса на третьому місці за попитом на нерухомість — рейтинг - фото 1
Сданные объекты. Инфографика: DIM.RIA
Одеса на третьому місці за попитом на нерухомість — рейтинг - фото 2
Спрос на рынке. Инфографика: DIM.RIA

Где спрос самый низкий

Интерес к новостройкам снизился почти во всех регионах. Самое ощутимое падение зафиксировано в Черниговской (-29%), Житомирской (-27%) и Волынской (-25%) областях. В Одесской области в течение июня спрос на жилье упал на 22%. Значительный рост наблюдается только на Закарпатье (+19%).

Напомним, недавно мы писали о том, как застраховать недвижимость от вражеских попаданий. А также о том, как переоформить квартиру на жену.

 

Одесса недвижимость Одесская область жилье Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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