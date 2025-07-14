Одещина на третьому місці за зданими об'єктами нерухомості, однак попит знизився

Новобудова в Одесі. Фото ілюстративне: DIM.RIA

Одещина на третьому місці за кількістю зданих в експлуатацію об'єктів нерухомості у червні. Однак, на відміну від пропозиції, попит на житло в регіоні відчутно знизився.

Про це йдеться в аналітичному звіті DIM.RIA.

Реклама

Читайте також:

Пропозиція на ринку

Найвищу частку зданих об'єктів нерухомості протягом червня зафіксовано у Рівненській (68 %), Запорізькій (56 %) та Одеській (54 %) областях.

А найбільше зростання кількості оголошень про продаж вторинного житла у червні спостерігалось у Сумській та Чернігівській областях, а також у Києві. У західних регіонах країни впродовж місяця зафіксовано зменшення пропозиції.

Здані об'єкти. Інфографіка: DIM.RIA

Попит на ринку. Інфографіка: DIM.RIA

Де попит найнижчий

Інтерес до новобудов знизився майже в усіх регіонах. Найвідчутніше падіння зафіксовано у Чернігівській (-29%), Житомирській (-27%) та Волинській (-25%) областях. На Одещині протягом червня попит на житло впав на 22%. Значне зростання спостерігається тільки на Закарпатті (+19%).

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як застрахувати нерухомість від ворожих влучань. А також про те, як переоформити квартиру на дружину.