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Ціни на нерухомість в Одесі впали — причини

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 10:29
Одещина на третьому місці за зданими об'єктами нерухомості, однак попит знизився
Новобудова в Одесі. Фото ілюстративне: DIM.RIA

Одещина на третьому місці за кількістю зданих в експлуатацію об'єктів нерухомості у червні. Однак, на відміну від пропозиції, попит на житло в регіоні відчутно знизився.

Про це йдеться в аналітичному звіті DIM.RIA.

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Пропозиція на ринку

Найвищу частку зданих об'єктів нерухомості протягом червня зафіксовано у Рівненській (68 %), Запорізькій (56 %) та Одеській (54 %) областях. 

А найбільше зростання кількості оголошень про продаж вторинного житла у червні спостерігалось у Сумській та Чернігівській областях, а також у Києві. У західних регіонах країни впродовж місяця зафіксовано зменшення пропозиції.

Одеса на третьому місці за попитом на нерухомість — рейтинг - фото 1
Здані об'єкти. Інфографіка: DIM.RIA
Одеса на третьому місці за попитом на нерухомість — рейтинг - фото 2
Попит на ринку. Інфографіка: DIM.RIA

Де попит найнижчий

Інтерес до новобудов знизився майже в усіх регіонах. Найвідчутніше падіння зафіксовано у Чернігівській (-29%), Житомирській (-27%) та Волинській (-25%) областях. На Одещині протягом червня попит на житло впав на 22%. Значне зростання спостерігається тільки на Закарпатті (+19%).

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як застрахувати нерухомість від ворожих влучань. А також про те, як переоформити квартиру на дружину.

 

Одеса нерухомість Одеська область житло Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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