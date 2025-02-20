Что, по мнению одесситов, подорожало больше всего

Цены на продукты и услуги в Одессе — что подорожало больше всего
С началом войны в Украине почти все потребительские товары значительно подорожали. Рост цен коснулся как продуктов первой необходимости, так и услуг. Экономисты подтверждают, что девальвация национальной валюты, нарушение логистических цепей и общая экономическая нестабильность являются основными причинами подорожания товаров и услуг.
Журналисты Новини.LIVE решили узнать у одесситов, что, по их мнению, стало дороже.
Цены на продукты
Первое, на что обращают внимание одесситы, — это продукты питания. Раньше за полторы тысячи гривен можно было приобрести товаров на два пакета, сегодня едва хватает на один. При этом зарплаты остались на прежнем уровне. Так что, заходя в магазин, так или иначе начинаешь считать, на что тебе хватит денег, а на что нет.
"Почти все подорожало! Обычные продукты, такие как картофель, лук, морковь — то, что необходимо ежедневно для приготовления. Они дорогие! Квартплата тоже очень высокая", — жалуется одесситка Елена.
Сегодня многим приходится отказывать себе в привычных и необходимых вещах. Выбирая между едой и новой одеждой или косметическими процедурами, одесситки, конечно же, отдают предпочтение продуктам. На голодный желудок салон красоты ни к чему.
"Картошка стала дорогой, могла бы быть и дешевле. Хлеб тоже подорожал. А услуги — это такое, можно делать маникюр, можно и не делать — это не страшно", — говорит Надежда.
"Наверное, это мясо, яйца и молоко. Еще очень дорогое подсолнечное масло, и неважно, какая это продукция или фирма — оно все подорожало", — отметила одесситка Маргарита.
Кроме продуктов, одесситов не радуют и счета за коммуналку. Несмотря на то, что еще в 2022 году обещали не повышать цены — цифры в квитанциях все равно растут.
"Овощи, фрукты, ну в общем продукты питания. Услуги также — электричество, водоснабжение, газ", — рассказывает Игорь.
Военное снаряжение
Военнослужащий Руслан отмечает, что резкий рост цен не обошел стороной и товары, необходимые для армии. По словам мужчины, в последнее время стоимость военной амуниции и оборудования значительно возросла.
"Сравнивая цены на те же продукты в первый день войны — они изменились. Думаю, что другие меня поймут. Скажем так, активные наушники стоили тысячу-две, а сейчас такие же стоят четыре тысячи — считаю, что это необоснованная цена. То же самое с камуфляжем. У нас сейчас ребята, бывшие военные, изготавливают украинские бренды, и да, действительно, они завышают цену, хотя сама ткань вообще не подорожала, если смотреть на рынок", — отметил Руслан.
Курс валюты
А вот одесситка Виктория считает, что стремительное подорожание связано с курсом доллара. Из-за войны иностранная валюта постоянно растет, а поскольку у нас все привязывается к ней, то видим результат. Ничего нового в этом нет, ведь так всегда было даже в мирное время.
"С началом войны все стало очень дорогим. Ну, доллар вырос — и цены на все выросли", — говорит Виктория.
Остановить рост цен без сильной экономики невозможно. Сегодня страна переживает один из самых серьезных кризисов, который связан с войной. Изменится ли ситуация в ближайшем будущем — одесситы сомневаются. Ведь повышение зарплат может привести к очередному скачку цен. И с горечью констатируют: главное, чтобы не стало еще хуже.
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