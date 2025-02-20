Що, на думку одеситів, подорожчало найбільше

Одесити на "Привозі". Фото: Новини.LIVE

З початком війни в Україні майже всі споживчі товари значно подорожчали. Зростання цін торкнулася як продуктів першої потреби, так і послуг. Економісти підтверджують, що девальвація національної валюти, порушення логістичних ланцюгів та загальна економічна нестабільність є основними причинами подорожчання товарів і послуг.

Журналісти Новини.LIVE вирішили дізнатися в одеситів, що, на їхню думку, стало дорожчим.

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Ціни на продукти

Перше, на що звертають увагу одесити, — це харчові продукти. Раніше за півтори тисячі гривень можна було придбати товарів на два пакети, сьогодні ледве вистачає на один. При цьому зарплати залишились на колишньому рівні. Так що, заходячи до магазину, так чи інакше починаєш рахувати, на що тобі вистачить грошей, а на що ні.

"Майже все подорожчало! Звичайні продукти, такі як картопля, цибуля, морква — те, що необхідно щодня для приготування. Вони дорогі! Квартплата теж дуже висока", — скаржиться одеситка Олена.

Олена скаржиться, що продукти подорожчали. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні багатьом доводиться відмовляти собі у звичних і необхідних речах. Вибираючи між їжею та новим одягом або косметичними процедурами, одеситки, звичайно ж, віддають перевагу продуктам. На голодний шлунок салон краси ні до чого.

"Картопля стала дорогою, могла б бути й дешевшою. Хліб теж подорожчав. А послуги — це таке, можна робити манікюр, можна й не робити — це не страшно", — каже Надія.

Надія ділиться думкою щодо підвищення цін на продукти. Фото: Новини.LIVE

"Напевно, це м'ясо, яйця та молоко. Ще дуже дорога олія, і неважливо, яка це продукція чи фірма — вона вся подорожчала", — зазначила одеситка Маргарита.

Маргарита звертає увагу на великі цінники. Фото: Новини.LIVE

Окрім продуктів, одеситів не радують і рахунки за комуналку. Попри те, що ще 2022 року обіцяли не підвищувати ціни — цифри у квитанціях все одно зростають.

"Овочі, фрукти, ну загалом харчові продукти. Послуги також — електрика, водопостачання, газ", — розповідає Ігор.

Ігор про значне підвищення цін на послуги та продукти. Фото: Новини.LIVE

Військове спорядження

Військовослужбовець Руслан зазначає, що різке зростання цін не оминуло і товари, необхідні для армії. За словами чоловіка, останнім часом вартість військової амуніції та обладнання значно зросла.

"Порівнюючи ціни на ті ж продукти в перший день війни — вони змінилися. Думаю, що інші мене зрозуміють. Скажімо так, активні навушники коштували тисячу-дві, а зараз такі ж коштують чотири тисячі — вважаю, що це необґрунтована ціна. Те ж саме з камуфляжем. У нас зараз хлопці, колишні військові, виготовляють українські бренди, й так, дійсно, вони завищують ціну, хоча сама тканина взагалі не подорожчала, якщо дивитися на ринок", — зазначив Руслан.

Руслан про завищення цін на військове спорядження. Фото: Новини.LIVE

Курс валюти

А от одеситка Вікторія вважає, що стрімке подорожчання пов'язане з курсом долара. Через війну іноземна валюта постійно зростає, а оскільки у нас все прив'язується до неї, то бачимо результат. Нічого нового в цьому немає, адже так завжди було навіть у мирний час.

"З початком війни все стало дуже дорогим. Ну, долар зріс — і ціни на все зросли", — каже Вікторія.

Вікторія запевняє, що зростання цін пов'язано з курсом долара. Фото: Новини.LIVE

Зупинити зростання цін без сильної економіки неможливо. Сьогодні країна переживає одну з найсерйозніших криз, яка пов'язана з війною. Чи зміниться ситуація в найближчому майбутньому — одесити сумніваються. Адже підвищення зарплат може призвести до чергового стрибка цін. І з гіркотою констатують: головне, щоб не стало ще гірше.

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