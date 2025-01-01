Что будет с ценами на жилье в Одессе в 2025 году, прогноз

Покупатели получают ключ от квартиры. Фото иллюстративное: freepik

Несмотря на регулярные обстрелы, стоимость жилья на первичке и на вторичке в Одессе продолжает оставаться достаточно высокой. А вот спрос достаточно низкий. По мнению экспертов, цены будут расти и в нынешнем году.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали с портала ЛУН.

Читайте также:

Сколько стоит жилье

По данным аналитиков портала, средняя стоимость одной в Одессе на вторичном рынке составляет 38 тыс. долларов. За двухкомнатную квартиру в среднем просят около 56 тыс. долларов, за трехкомнатную — 75 тыс. долларов.

В новостройках квадратный метр жилья стоит в среднем 40,5 тыс. грн.

Цена аренды

Снять однокомнатную квартиру в Одессе в январе стоит в среднем 8 тыс. грн в месяц. За последние полгода цена выросла на 14%. Аренда двух комнат подорожала на 6% и составляет около 10,6 тыс. грн. А вот арендовать трехкомнатное жилье стало дешевле. Сегодня это можно сделать за 15 тыс. грн в месяц. Это на 16% дешевле, чем шесть месяцев назад.

По данным портала, в среднем на аренду жилья жители Одессы тратят от 37 до 70% своих зарплат.

Что будет дальше

Эксперты отмечают, что цены на недвижимость растут из-за удорожания энергоносителей и стройматериалов, усложнения логистики, инфляции и нехватки рабочих. Поэтому, вероятно, стоимость жилья будет расти в течение года. В пользу такого прогноза свидетельствует и заложенный в госбюджете курс в 45 грн за доллар, а также возможный рост налогов на покупку недвижимости.

Раньше мы рассказывали, как узаконить строительство собственного дома в Украине в 2025 году. Также мы сообщали, какие налоги нужно заплатить при покупке жилья.