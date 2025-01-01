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Ціни на житло в Одесі — прогноз на 2025 рік

1 січня 2025 15:39
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Що буде з цінами на житло в Одесі у 2025 році, прогноз
Покупці отримують ключ від квартири. Фото ілюстративне: freepik
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Попри регулярні обстріли, вартість житла на первинці та на вторинці в Одесі продовжує залишатися досить високою. А от попит досить низький. На думку експертів, ціни зростатимуть і у поточному році.

Про це журналісти Новини.LIVE довідалися з порталу ЛУН.

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Скільки коштує житло

За даними аналітиків порталу, середня вартість однушки в Одесі на вторинному ринку становить 38 тис. доларів. За двокімнатну квартиру у середньому просять близько 56 тис. доларів, за трикімнатну — 75 тис. доларів. 

У новобудовах квадратний метр житла коштує у середньому 40,5 тис. грн. 

Ціна оренди

Зняти однокімнатну квартиру в Одесі у січні коштує у середньому 8 тис. грн на місяць. За останні півроку ціна зросла на 14%. Оренда двох кімнат подорожчала на 6% і складає близько 10,6 тис. грн. А от орендувати трикімнатне житло стало дешевше. Сьогодні це можна зробити за 15 тис. грн на місяць. Це на 16% дешевше, ніж шість місяців тому.

За даними порталу, у середньому на оренду житла мешканці Одеси витрачають від 37% до 70% своїх зарплат.

Що буде далі

Експерти відзначають, що ціни на нерухомість зростають через подорожчання енергоносіїв і будматеріалів, ускладнення логістики, інфляцію та нестачу робітників. Тому, ймовірно, вартість житла зростатиме протягом року. На користь такого прогнозу свідчить і закладений у держбюджеті курс у 45 грн за долар, а також можливе зростання податків на купівлю нерухомості. 

Раніше ми розповідали, як узаконити будівництво власного будинку в Україні у 2025 році. Також ми повідомляли, які податки треба заплатити під час купівлі житла.

Одеса нерухомість ціни на квартири житло оренда Новини Одеси

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