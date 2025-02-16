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Цены в одесских магазинах — что можно купить за зарплату и пенсию

16 февраля 2025 18:22
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Цены в Одессе: что можно купить на зарплату и пенсию
Женщины в магазине выбирают продукты. Фото иллюстративное: УНИАН
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В последнее время цены на продукты в одесских магазинах стремительно растут. Стоимость некоторых товаров стала просто заоблачной и превышают стоимость дневного заработка, а морепродукты и мясные деликатесы для большинства почти недоступная роскошь.

Новини.LIVE проанализировали, сколько стоят самые популярные продукты в одесских магазинах и что можно позволить себе на среднюю зарплату, минимальную зарплату или пенсию.

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Цены в одесских супермаркетах

В Одессе цены на продукты первой необходимости и деликатесы достигли новых рекордов. Например, 250 г голубики стоят 319 грн, а за 400 г винограда придется заплатить минимум 279 грн.

Ціни в одеських магазинах на лохину
Стоимость голубики в одесском супермаркете. Фото: Новини.LIVE
Ціни в одеських магазинах на винград
Цена на виноград в одесском супермаркете. Фото: Новини.LIVE
Ціни в одеських магазинах на полуницю
Стоимость клубники в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Вот несколько примеров актуальных цен в одесских магазинах:

  • Клубника, 250 г — 199 грн
  • Авокадо Джамбо, 1 шт — 199 грн
  • Хамон, 100 г — 179,99 грн
  • Креветки вареные, 150 г — 269 грн
  • Омар, 350 г — 769 грн
  • Осьминог, 300 г — 519 грн
  • Клубника, 250 г — 169 грн
  • Голубика, 250 г — 319 грн
  • Папайя, за 100 г — 17,90 грн
  • Питахайя красная, за 100 г — 59,90 грн
  • Гранадилла, шт — 119 грн
  • Пасионфрут, за 100 г — 69,90 грн
  • Дыня, 1 кг — 139 грн
  • Авокадо Пуро, шт — 89,99 грн
  • Огурец гладкий, 1 кг — 139 грн
  • Капуста белая, кг — 44,89 грн
  • Картофель, кг — 39,99 кг
  • Картофель белый, кг — 27,89 грн
  • Томат, кг — 129 грн
  • Перец желтый, кг — 279 грн
  • Томат черный, кг — 199 грн
  • Деликатес языковый, 100 г — 74,90 грн
  • Устрица, №2 шт — 59,99 грн
  • Раки вареные, 30-50, 800 г — 979 грн
  • Осьминог, 300 г — 519 грн
  • Мидии варено-мороженые, 300 г — 149 грн
  • Креветка сырая, 400 г — 334 грн
  • Раки варено-мороженые 500 г — 569 грн
  • Раки 40-60 варено-мороженые 500 г — 199 грн
Ціни в одеських магазинах на екзотику
Цены на экзотические фрукты. Фото: Новини.LIVE
Ціни в одеських магазинах на устриці
Стоимость на устрицы в магазине Одессы. Фото: Новини.LIVE

Что можно купить на минималку и пенсию в Одессе

Отметим, что сейчас минимальная зарплата в Украине составляет 8000 грн, средняя - 12000 грн, а пенсия для многих людей вообще не превышает 3000 грн. На эти суммы уже сложно приобрести даже основные продукты, не говоря о деликатесах.

Если взять минимальную зарплату, на нее можно купить:

  • 40 упаковок голубики по 200 г (299 грн);
  • 50 кг белокочанной капусты (44,89 грн/кг);
  • 53 кг картофеля (39,99 грн/кг);
  • 28 кг черных томатов (199 грн/кг).
Ціни в одеських магазинах на восьминога
Цена на осьминога в Одессе. Фото: Новини.LIVE

На среднюю зарплату возможности немного больше: 60 кг черных томатов или почти 34 упаковки хамона по 100 г (179,99 грн). Или еще можно выбрать фрукты и приобрести на эти средства.

  • 40 упаковок клубники по 250 г
  • 15 кг винограда элитного розового винограда
  • 15 упаковок вареных осьминогов по 300 г
Ціни в одеських магазинах на хамон
Стоимость 100 грамм хамона в магазине Одессы. Фото: Новини.LIVE

А вот пенсионеру придется выбирать между 15 кг картофеля или всего тремя килограммами клубники (250 г по 199 грн). Также на 3000 грн можно приобрести 15 авокадо или купить всего четыре омара и остаться без денег.

Ціни в одеських магазинах на омара
Цены на омара. Фото: Новини.LIVE

Напомним, украинцам стоит готовиться к тому, что их расходы на продукты существенно возрастут в этом году из-за инфляции и нестабильной ситуации в энергетике. Также мы писали, что больше всего подорожало в Украине.

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