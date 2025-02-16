Цены в Одессе: что можно купить на зарплату и пенсию

Женщины в магазине выбирают продукты. Фото иллюстративное: УНИАН

В последнее время цены на продукты в одесских магазинах стремительно растут. Стоимость некоторых товаров стала просто заоблачной и превышают стоимость дневного заработка, а морепродукты и мясные деликатесы для большинства почти недоступная роскошь.

Новини.LIVE проанализировали, сколько стоят самые популярные продукты в одесских магазинах и что можно позволить себе на среднюю зарплату, минимальную зарплату или пенсию.

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Цены в одесских супермаркетах

В Одессе цены на продукты первой необходимости и деликатесы достигли новых рекордов. Например, 250 г голубики стоят 319 грн, а за 400 г винограда придется заплатить минимум 279 грн.

Стоимость голубики в одесском супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Цена на виноград в одесском супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Стоимость клубники в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Вот несколько примеров актуальных цен в одесских магазинах:

Клубника, 250 г — 199 грн

Авокадо Джамбо, 1 шт — 199 грн

Хамон, 100 г — 179,99 грн

Креветки вареные, 150 г — 269 грн

Омар, 350 г — 769 грн

Осьминог, 300 г — 519 грн

Клубника, 250 г — 169 грн

Голубика, 250 г — 319 грн

Папайя, за 100 г — 17,90 грн

Питахайя красная, за 100 г — 59,90 грн

Гранадилла, шт — 119 грн

Пасионфрут, за 100 г — 69,90 грн

Дыня, 1 кг — 139 грн

Авокадо Пуро, шт — 89,99 грн

Огурец гладкий, 1 кг — 139 грн

Капуста белая, кг — 44,89 грн

Картофель, кг — 39,99 кг

Картофель белый, кг — 27,89 грн

Томат, кг — 129 грн

Перец желтый, кг — 279 грн

Томат черный, кг — 199 грн

Деликатес языковый, 100 г — 74,90 грн

Устрица, №2 шт — 59,99 грн

Раки вареные, 30-50, 800 г — 979 грн

Осьминог, 300 г — 519 грн

Мидии варено-мороженые, 300 г — 149 грн

Креветка сырая, 400 г — 334 грн

Раки варено-мороженые 500 г — 569 грн

Раки 40-60 варено-мороженые 500 г — 199 грн

Цены на экзотические фрукты. Фото: Новини.LIVE

Стоимость на устрицы в магазине Одессы. Фото: Новини.LIVE

Что можно купить на минималку и пенсию в Одессе

Отметим, что сейчас минимальная зарплата в Украине составляет 8000 грн, средняя - 12000 грн, а пенсия для многих людей вообще не превышает 3000 грн. На эти суммы уже сложно приобрести даже основные продукты, не говоря о деликатесах.

Если взять минимальную зарплату, на нее можно купить:

40 упаковок голубики по 200 г (299 грн);

50 кг белокочанной капусты (44,89 грн/кг);

53 кг картофеля (39,99 грн/кг);

28 кг черных томатов (199 грн/кг).

Цена на осьминога в Одессе. Фото: Новини.LIVE

На среднюю зарплату возможности немного больше: 60 кг черных томатов или почти 34 упаковки хамона по 100 г (179,99 грн). Или еще можно выбрать фрукты и приобрести на эти средства.

40 упаковок клубники по 250 г

15 кг винограда элитного розового винограда

15 упаковок вареных осьминогов по 300 г

Стоимость 100 грамм хамона в магазине Одессы. Фото: Новини.LIVE

А вот пенсионеру придется выбирать между 15 кг картофеля или всего тремя килограммами клубники (250 г по 199 грн). Также на 3000 грн можно приобрести 15 авокадо или купить всего четыре омара и остаться без денег.

Цены на омара. Фото: Новини.LIVE

Напомним, украинцам стоит готовиться к тому, что их расходы на продукты существенно возрастут в этом году из-за инфляции и нестабильной ситуации в энергетике. Также мы писали, что больше всего подорожало в Украине.